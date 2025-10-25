Ολυμπιακός: Δύο απόντες και ένας αμφίβολος για το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ της Κυριακής (26/10, 21:00) την ΑΕΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στο σπουδαιότερο παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής της Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν να αντιμετωπίσουν αρκετά προβλήματα και σημαντικά. Από το παιχνίδι με τη Μπαρτσελόνα για το Champions League οι νταμπλούχοι Ελλάδας αποχώρησαν με τρία αγωνιστικά προβλήματα. Οι Ζέλσον Μαρτίνς, Φρανσίσκο Ορτέγκα και Τσικίνιο αντικαταστάθηκαν αναγκαστικά, καθώς αντιμετώπισαν πρόβλημα τραυματισμού. Και οι τρεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ενδεκάδας των Πειραιωτών και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναμένεται να διαμορφώσει τα πλάνα του ανάλογα με τη διαθεσιμότητα τους.

Στην προπόνηση της Παρασκευής (24/10), η οποία διεξήχθη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», δε προπονήθηκαν με την ομάδα ούτε ο Ζέλσον Μαρτίνς, αλλά ούτε και ο Φρανσίσκο Ορτέγκα. Αν και ο Πορτογάλος εξτρέμ, Μαρτίνς βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από τον Ορτέγκα, αμφότεροι αναμένεται να μην είναι έτοιμοι για την Κυριακή.

Σε καλύτερη κατάσταση εμφανίζεται ο Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος μέσος, ο τραυματισμός του οποίου είχε προκαλέσει τη μεγαλύτερη ανησυχία, αφού φαινόταν και ο πιο σοβαρός από τους τρεις τραυματισμούς με τη Μπαρτσελόνα, κατάφερε να προπονηθεί για ένα διάστημα με την υπόλοιπη ομάδα.

Δεν ανέβασε πολύ τους ρυθμούς, όμως το σημαντικό για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι πως παρευρέθηκε στο γήπεδο, καθώς και πως κατάφερε να ολοκληρώσει το πρόγραμμα.

Η τελική εκτίμηση της αγωνιστικής κατάστασης του Πορτογάλου χαφ θα γίνει στην προπόνηση του Σαββάτου. Εκεί, ο Βάσκος προπονητής αναμένεται να λάβει και την τελική απόφαση του σχετικά με το αν θα τον συμπεριλάβει στην αποστολή με την ΑΕΚ ή θα τον αφήσει εκτός.

Βάσει των δεδομένων της Παρασκευής, ο Τσικίνιο θα βρίσκεται στην αποστολή κανονικά, όμως η συμμετοχή του στο παιχνίδι θα κριθεί από την κατάσταση του. Υπενθυμίζουμε, πως ο Πορτογάλος είναι ένας εκ των κορυφαίων της σεζόν για τον Ολυμπιακό, με συνεισφορά 4 γκολ και 1 ασίστ σε 7 παιχνίδια πρωταθλήματος .