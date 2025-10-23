Ο Γκαλέτι στο μουσείο του Ολυμπιακού: «Περήφανος που ανήκω στην ιστορία ενός τόσο μεγάλου συλλόγου»

Ο Λουτσιάνο Γκαλέτι, ένας από τους πλέον χαρισματικούς εξτρέμ που φόρεσαν την ερυθρόλευκη φανέλα, ο οποίος άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στο «Γ. Καραϊσκάκης», επισκέφτηκε το νέο μουσείο της πειραϊκής ομάδας, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό και την υπερηφάνεια του για τον Ολυμπιακό.

Σε δηλώσεις του, ο 45χρονος πλέον Γκαλέτι τόνισε τη χαρά και την ευτυχία του για τον τρόπο που του φέρθηκαν τόσο ο κόσμος όσο και ο σύλλογος: «Το μουσείο είναι πανέμορφο. Νιώθω περήφανος που ανήκω στην ιστορία ενός τόσο μεγάλου συλλόγου. Χαίρομαι πολύ που βλέπω τον εαυτό μου στην φωτογραφία, βλέπω παλιούς συμπαίκτες και μαθαίνω για όλη την ιστορία του Συλλόγου».

Ο Λουτσιάνο Γκαλέτι επισκέφθηκε το νέο Μουσείο του Ολυμπιακού​ και θυμήθηκε ένδοξες στιγμές του παρελθόντος! pic.twitter.com/nglSteNB5k — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 23, 2025

Ο Λατινοαμερικάνος άσος αποκτήθηκε από την Ατλέτικο Μαδρίτης το καλοκαίρι του 2007, αντί 2,1 εκατ. ευρώ, και σε τρία χρόνια παρουσίας στον Ολυμπιακό κατέγραψε συνολικά 93 συμμετοχές, 26 γκολ και 30 ασίστ. Η προσφορά του μεταφράστηκε και σε τίτλους, πανηγυρίζοντας δύο Πρωταθλήματα (2008, 2009), δύο Κύπελλα (2008, 2009) και ένα Σούπερ Καπ (2007).

Η «σπουδαία» καριέρα του Γκαλέτι περιλαμβάνει ομάδες όπως οι Εστουντιάντες, Νάπολι, Πάρμα, Σαραγόσα, Ατλέτικο Μαδρίτης, Ολυμπιακός και ΟΦΗ.