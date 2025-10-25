Μεντιλίμπαρ: «Το τελευταίο διάστημα δεν είναι το καλύτερο μας - Στη Βαρκελώνη έγιναν πολλά πράγματα»

Την ισχύ της έδρας του θέλει να εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός στο μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής (26/10, 21:00) κόντρα στην ΑΕΚ για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μιλώντας στην Cosmote TV, τόνισε πως το «Καραϊσκάκης» δίνει μια «επιπλέον ώθηση» στην ομάδα, την οποία πρέπει να εκμεταλλευτεί, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η νίκη απαιτεί καλή εμφάνιση και προσήλωση μέσα στο γήπεδο. Παρά την «ανομοιόμορφη» πορεία της ΑΕΚ, την χαρακτήρισε καλή και δυνατή ομάδα.

Από την άλλη ο μέσος του Ολυμπιακού, Σαντιάγκο Έσε, εξέφρασε την αισιοδοξία του, δηλώνοντας ότι η ομάδα είναι συγκεντρωμένη στον στόχο της νίκης και στάθηκε και αυτός με την σειρά του, στον παράγοντα έδρα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βάσκου τεχνικού

Για το πώς είναι η ομάδα μετά από όσα έγιναν στην Βαρκελώνη:

Δεν είναι μόνο το τελευταίο παιχνίδι. Δεν είναι το καλύτερο το τελευταίο διάστημα. Είναι τέσσερα παιχνίδια οπού καταφέραμε να κερδίσουμε μόνο το ένα. Στη Βαρκελώνη έγιναν πολλά πράγματα. Μέχρι, περίπου, το 60ο λεπτό καταφέραμε να αγωνιστούμε. Στη συνέχεια με όσα έγιναν δεν μπορέσαμε να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Όπως και να χει όμως, ότι και να έγινε, όταν δέχεσαι έξι γκολ δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς.

Για το αν είναι καλό που έρχεται σύντομα ένα σημαντικό παιχνίδι:

Ναι είναι σημαντικό και ακόμα πιο σημαντικό είναι να έρθει γρήγορα το επόμενο παιχνίδι. Να μην έχεις χρόνο να σκέφτεσαι το προηγούμενο. Επομένως τώρα είναι καλό που έχουμε γρήγορα ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι είναι στην έδρα μας και αυτό μας δίνει αυτοπεποίθηση, γιατί μπροστά στον κόσμο μας κάνουμε καλές εμφανίσεις και κερδίζουμε. Είναι σημαντικό να είναι καλά όλη η ομάδα για να μπορέσουμε να συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι.

Για το αήττητο σερί που τρέχει ο Ολυμπιακός στο γήπεδο του:

Κάτι λέει αυτό το σερί. Λέει πως είμαστε πολύ δυνατοί όταν παίζουμε στην έδρα μας. Είναι σημαντικό και δείχνει πως έχουμε μια επιπλέον δύναμη που παίρνουμε από τον κόσμο μας. Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως θα κερδίσεις το παιχνίδι χωρίς να παίξεις. Πρέπει να παίξεις, να είσαι δυνατός και καλός. Ναι έχουμε ένα πλεονέκτημα παίζοντας στην έδρα μας, αλλά αυτό θα πρέπει να το δείξουμε και στο γήπεδο.

Για το ματς με την ΑΕΚ:

Η πορεία της ΑΕΚ από την αρχή της χρονιάς έως τώρα είναι ανομοιόμορφη. Έχασαν το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος, στη συνέχεια κέρδισαν ένα σημαντικό παιχνίδι που φαντάζομαι τους έχει φτιάξει την διάθεση για να έρθουν να παίξουν με μας. Ωστόσο και αυτοί αλλά και εμείς κερδίζουμε περισσότερα παιχνίδια από όσα χάνουμε. Ο αντίπαλος είναι μια καλή ομάδα και δυνατή. Σίγουρα θέλουν να μας κερδίσουν και έχουν μεγάλο κίνητρο παίζοντας απέναντι μας. Δεν περιμένω τίποτα λιγότερο από ένα δύσκολο παιχνίδι.

Οι δηλώσεις του Σαντιάγκο Έσε

Για το πώς είναι η ομάδα μετά από όσα έγιναν στην Βαρκελώνη:

Δεν μας απασχολεί πλέον τι έγινε στην Βαρκελώνη γιατί είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι στο επόμενο παιχνίδι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Με τον ίδιο τρόπο που ξεχάσαμε πολύ γρήγορα τη νίκη στη Λάρισα για να συγκεντρωθούμε στην Μπαρτσελόνα, τώρα έχουμε προχωρήσει στο επόμενο παιχνίδι και προετοιμαζόμαστε για αυτό.

Για την διαιτησία στο ματς με την Μπαρτσελόνα:

Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα για αυτό αλλά δεν θα μας εξυπηρετούσε κάπου, ούτε θα πετύχουμε κάτι. Το μόνο που ίσως θα μπορούσαμε να πετύχουμε μιλώντας περισσότερο για αυτό θα ήταν να ζητήσουν μια συγγνώμη στον Ολυμπιακό για όσα έγιναν. Εμείς πρέπει να το αφήσουμε πίσω μας και να συγκεντρωθούμε στα επόμενα παιχνίδια. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημο αυτό που έγινε γιατί κανείς δεν ξέρει τι θα μπορούσε να συμβεί στο ματς με την Μπαρτσελόνα. Εμείς και ο κόσμος που μας ακολούθησε πήγαμε εκεί με πολύ μεγάλη όρεξη και ανυπομονησία για να παίξουμε το παιχνίδι αυτό. Ήταν απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Δεν ξέραμε τι θα είχε γίνει, όμως από την στιγμή που μας άφησαν με δέκα παίκτες μας στέρησαν την δυνατότητα να παίξουμε. Μέχρι εκείνη την στιγμή παίζαμε καλά, αλλά στη συνέχεια μας στέρησαν κάθε ευκαιρία να αγωνιστούμε σε ένα παιχνίδι που το περιμέναμε με μεγάλη ανυπομονησία. Όμως δεν έχει νόημα να μείνουμε άλλο εκεί. Πρέπει να γυρίσουμε την σελίδα και να συγκεντρωθούμε στα σημαντικά που είναι μπροστά μας. Μόνο ελπίζω κάποια στιγμή να ακουστεί μια συγγνώμη προς τον Ολυμπιακό και προς τους παίκτες του γιατί με αυτό που έγινε, δεν ξέρω αν θα άλλαζε κάτι, αλλά ξέρω πως μέχρι τότε ήμασταν ανταγωνιστικοί και μετά μας στέρησαν την δυνατότητα να αγωνιστούμε όπως έχουμε αποδείξει πως μπορούμε να κάνουμε.

Για το ματς με την ΑΕΚ:

Απέναντι στην ΑΕΚ πρέπει να παίξουμε καλά, να κάνουμε το παιχνίδι μας και να επιστρέψουμε στις νίκες. Είναι καλό που έρχεται τόσο σύντομα αυτό το ματς για να γυρίσουμε σελίδα, αφήνοντας πίσω ότι συνέβη. Θα παίξουμε στο γήπεδο μας και όλοι γνωρίζουν πως μπροστά στον κόσμο είμαστε πολύ δυνατοί. Μας ακολούθησαν και στην Βαρκελώνη και παντού όπου παίζουμε είναι πάντα στο πλευρό μας. Είναι πολύ σημαντικοί για μας και έχουμε την ευκαιρία να τους δείξουμε ποιοι πραγματικά είμαστε