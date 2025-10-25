Πανσερραϊκός - ΑΕΛ 0-2: «Άλωσαν» τις Σέρρες και πέτυχαν την πρώτη τους νίκη οι «βυσσινί»

Η ΑΕΛ πέρασε από τις Σέρρες, κερδίζοντας τον Πανσερραϊκό με 0-2, στα πλαίσια της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με μια πανέμορφη «βολίδα» του Μπαγκαλιάνη στο 37', με τον Γουάρντα να διπλασιάζει τα τέρματα των «βυσσινί», ενώ ο Λευτέρης Λύρατζης αποβλήθηκε λίγο πριν βγει το ημίχρονο.

Το δεύτερο ημίχρονο είχε λίγες φάσεις και δοκάρι για την ΑΕΛ, με τον Πανσερραϊκό να μην μπορεί να αντιδράσει και να γνωρίζει την ήττα. Αυτή είναι η πρώτη νίκη της Λάρισας στην φετινή SuperLeague, χάρη στην οποία φτάνει τους 7 βαθμούς και ανεβαίνει στην 11η θέση. Ο Πανσερραϊκός δεν κατάφερε σε ακόμα ένα ματς να σκοράρει, έχοντας την χειρότερη επίθεση στο πρωτάθλημα. Τα «λιοντάρια» βρίσκονται στην 13η θέση με μόλις 5 βαθμούς.

Το ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Λάρισα να απειλεί πρώτη, μόλις στο 5ο λεπτό, όταν μετά από σέντρα του Παπαγεωργίου, ο Τιναλίνι βγαίνει εκτός εστίας, και ο Πασάς με κεφαλιά στέλνει την μπάλα άαουτ. Ο Πανσερραϊκός είχε απάντηση με τον Νούνελι να σουτάρει μέσα από την περιοχή και η μπάλα να περνάει έξω. Από το 10’ και μετά το παιχνίδι έσβησε, με την Λάρισα να παίζει πιο ψηλά στο γήπεδο και να προσπαθεί να απειλήσει, ενώ ο Πανσερραϊκός να μην μπορεί να πλησιάσει την εστία του Μελίσσα.

Στο 35ο λεπτό ο Πασάς θα απειλήσει με ένα μακρινό σουτ, με τον Τιναλίνι να αντιδρά σωστά και να παραχωρεί το κόρνερ. Από αυτό το κόρνερ η μπάλα θα φτάσει απέναντι στον Γουάρντα, ο οποίος θα σεντράρει, οι αμυντικοί διώχνουν, και η μπάλα να καταλήγει στον Μπαγκαλιάνη, ο οποίος με ένα καταπληκτικό σουτ, πολύ έξω από την περιοχή, συγκεκριμένα από τα 31 μέτρα, την στέλνει στο «γάμα» του Τινιαλίνι και ανοίγει το σκορ για τους φιλοξενούμενους.

Ο Πανσερραϊκός δεν κατάφερε να αντιδράσει, ενώ η ΑΕΛ συνέχισε στο ίδιο τέμπο , είχε την κατοχή της μπάλας και να έψαχνε το δεύτερο γκολ. Το οποίο βρίσκει στο 43’, με τον Γουάρντα να σκοράρει κόντρα στην πρώην ομάδα του, με κεφαλιά, μετά από σέντρα του Παπαγεωργίου. Η κατάσταση , όμως έμελλε να γίνει ακόμη πιο δύσκολη για τα «λιοντάρια», καθώς ο Λύρατζης αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις το πρώτου μέρους για επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Κοσονού.

Οι πανηγυρισμοί μετά την βολίδα του Μπαγκαλιάνη/ Eurokinissi

Ο Πανσερραϊκός δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο από το να βγει μπροστά. Προσπάθησε να ανεβάσει τις γραμμές του και να απειλήσει χωρίς μεγάλη επιτυχία. Οι σερραίοι είχαν μια ανούσια κατοχή, καθώς η πρώτη τους καλή ευκαιρία ήταν στο 72’, μια γυριστή κεφαλιά του προωθημένου Ντε Μάρκο, την οποία μπλόκαρε ο Μελίσσας.

Στο 75’ η ΑΕΛ είχε μεγάλη ευκαιρία για να τελειώσει μια και καλή το παιχνίδι, με τον Σαγκάλ να σουτάρει μέσα από την περιοχή και να βλέπει τον Τιναλίνι να του λέει «όχι». Η Λάρισα συνέχισε να έχει τις ευκαιρίες, με τον Τούπτα στο 85’ να επιχειρεί ένα μακρινό σουτ και να στέλνει την μπάλα αουτ, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο ίδιος παίκτης με ένα τεχνικό πλασέ θα στείλει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.

Ο Πανσερραϊκός έδειχνε ανήμπορος να απειλήσει με προϋποθέσεις, μόνο με μακρινά σουτ, όπως αυτό του Τσαούση στο 89’ με την μπάλα να περνάει λίγο αουτ. Έτσι τελείωσε το παιχνίδι με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν μια εκτός έδρας νίκη, την πρώτη τους στο φετινό πρωτάθλημα, και τους γηπεδούχους να δέχονται την τρίτη τους ήττα για φέτος και να βυθίζονται στην 13η θέση.

Πανσερραϊκός (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Κάλινιν(Τσαούσης 59’), Νούνελι, Λιάσος(Ομεονγκά 76’), Γκρίν(Γεωργιάδης 46’), Μπρούκς, Ιβάν(Καρέλης 59’), Μπαντζακουί(Μάραζ 46’)

ΑΕΛ (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Τσάκλα, Μπακαλιάνης, Κοσονού, Μούργος, Στάικος(Χατζηστραβός 46’), Πέρεζ(Σουρλής 73’), Γουάρντα(Τούπτα 63’), Πασάς(Γκαράτε 79’), Ατανάσοφ