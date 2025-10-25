Παναθηναϊκός: Πρώτη αποστολή Μπενίτεθ - Μέσα ο Ρενάτο, εκτός Πελίστρι, Ντέσερς και Μπακασέτας

Η νέα εποχή του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ ξεκινά απέναντι στον Αστέρα AKTOR, με τον Ισπανό τεχνικό να ανακοινώνει την πρώτη του αποστολή και να αφήνει εκτός τον αρχηγό Τάσο Μπακασέτα. Ο διεθνής μέσος υπέστη θλάση α’ βαθμού στο δικέφαλο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο εβδομάδες, χάνοντας τα ματς που ακολουθούν μέχρι τη διακοπή των εθνικών ομάδων.



Απόντες επίσης οι τραυματίες Φακούντο Πελίστρι και Σίριλ Ντέσερς, ενώ σε φουλ ρυθμό επέστρεψε ο Ρενάτο Σάντσες, που τίθεται ξανά στη διάθεση του προπονητή. Ο Μπενίτεθ έδωσε έμφαση στην τακτική και στις στατικές φάσεις στην τελευταία προπόνηση πριν την αναμέτρηση της Κυριακής (26/10, 17:30) στη Λεωφόρο.



Η πρώτη αποστολή του Ισπανού περιλαμβάνει 23 ποδοσφαιριστές, με τα νέα πρόσωπα να συνδυάζονται με κορμό εμπειρίας και ποιότητας. Εκτός έμειναν επίσης οι Τιν Γεντβάι, Γιώργος Νίκας και Αντριάνο Μπρέγκου.



Η «πρώτη» του Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς όλοι περιμένουν να δουν τα πρώτα δείγματα γραφής του πολύπειρου τεχνικού στη Λεωφόρο.

Αναλυτικά η αποστολή:

Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.