Παναθηναϊκός: Live Streaming η παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ από τον Γιάννη Αλαφούζο
Παρακολουθήστε ζωντανά, με ήχο και εικόνα, την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό.
Ο Ράφα Μπενίτεθ ήρθε στην Ελλάδα, πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με την φόρμα του Παναθηναϊκού και σήμερα (Σάββατο 25/10) θα παρουσιαστεί επίσημα από το «τριφύλλι».
Ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού θα παρουσιαστεί κι επίσημα απ’ το κλαμπ μπροστά στους δημοσιογράφους στις 12:00 στην αίθουσα Τύπου του προπονητικού κέντρου της ομάδας κι ακολούθως θα ολοκληρώσει την προετοιμασία των «πράσινων» για τον κυριακάτικο (26/10, 17:30) εντός έδρας αγώνα με τον Αστέρα AKTOR για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League, όπου θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στον πάγκο του «τριφυλλιού».