Παναθηναϊκός: Live Streaming η παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ από τον Γιάννη Αλαφούζο

Ο Ράφα Μπενίτεθ ήρθε στην Ελλάδα, πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με την φόρμα του Παναθηναϊκού και σήμερα (Σάββατο 25/10) θα παρουσιαστεί επίσημα από το «τριφύλλι».

Ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού θα παρουσιαστεί κι επίσημα απ’ το κλαμπ μπροστά στους δημοσιογράφους στις 12:00 στην αίθουσα Τύπου του προπονητικού κέντρου της ομάδας κι ακολούθως θα ολοκληρώσει την προετοιμασία των «πράσινων» για τον κυριακάτικο (26/10, 17:30) εντός έδρας αγώνα με τον Αστέρα AKTOR για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League, όπου θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στον πάγκο του «τριφυλλιού».

Δείτε ζωντανά την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ: