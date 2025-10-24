Με παρουσία Αλαφούζου η επίσημη παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ το Σάββατο στο Κορωπί

Ο Ράφα Μπενίτεθ ήρθε στην Αθήνα την Πέμπτη (23/10), μαζί με τους τέσσερις συνεργάτες του με τον Γ’ αντιπρόεδρο, πρεσβευτή και σύμβουλο στρατηγικού σχεδιασμού Τάκη Φύσσα να τον υποδέχεται στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και να του δείχνει από κοντά όλα όσα αφορούν την καθημερινότητα του κλαμπ στο «Γ. Καλαφάτης» κι όχι μόνο.

Ο Ισπανός τεχνικός είδε τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Φέγενορντ μαζί με τον Γιάννη Αλαφούζο και την Παρασκευή (24/10) υποδέχθηκε την ομάδα στο Κορωπί, αμέσως μετά την επιστροφή της απ’ την Ολλανδία, πραγματοποιώντας και την πρώτη του προπόνηση με τους «πράσινους».

Ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού θα παρουσιαστεί κι επίσημα απ’ το κλαμπ προ τους δημοσιογράφους στις 12:00 του Σαββάτου (25/10) στην αίθουσα Τύπου του προπονητικού κέντρου της ομάδας κι ακολούθως θα ολοκληρώσει την προετοιμασία των «πράσινων» για τον κυριακάτικο (26/10, 17:30) εντός έδρας αγώνα με τον Αστέρα AKTOR για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League, όπου θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στον πάγκο του «τριφυλλιού».

Η «σημειολογία» της σαββατιάτικης (25/10) επίσημης παρουσίασης του Μπενίτεθ έχει να κάνει με την παρουσία (και) του Γιάννη Αλαφούζου στο «Γ. Καλαφάτης».

Θα τον παρουσιάσει ο ίδιος

Ο ιδιοκτήτης του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού αναμένεται να δώσει το «παρών» στην εκδήλωση για τον 65χρονο τεχνικό και μάλιστα είναι πάρα πολύ πιθανό να βρίσκεται και στο πάνελ, προχωρώντας ο ίδιος στην παρουσίαση του Μπενίτεθ και των τεσσάρων συνεργατών του Αντόνιο Γκόμεθ Πέρεθ-βοηθός, Πάκο Μορένο-βοηθός και προπονητής φυσικής κατάστασης, Χοακίν Βαλέριο Ολιβέρα-προπονητής τερματοφυλάκων, Χεσούς Γκαρθία Βαγιέχο-αναλυτής).

Σε μια κίνηση που δεν... συνηθίζει ο μεγαλομέτοχος της «πράσινης» ΠΑΕ (ο τελευταίος προπονητής που «παρουσίασε» ήταν στις 3 Δεκεμβρίου 2016 ο Μαρίνος Ουζουνίδης), αλλά σκοπεύει να την κάνει το μεσημέρι του Σαββάτου (25/10, 12:00), θέλοντας να στείλει κι ένα προσωπικό μήνυμα απόλυτης στήριξης της επιλογής που έκανε στο θέμα του προπονητή.

Με το μεγαλύτερο όνομα τεχνικού που ήρθε ποτέ στην Ελλάδα και με το μεγαλύτερο συμβόλαιο που δόθηκε ποτέ σε προπονητή (4 εκατ. ευρώ ετησίως), που στόχο έχει να βάλει πλέον τον Παναθηναϊκό σε μία εντελώς διαφορετική «εποχή».

Πηγή: Athletiko