Η βαθμολογία της Super League μετά τα αποτελέσματα του Σαββάτου (25/10)
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τις νίκες του Ατρομήτου και της ΑΕΛ και την ισοπαλία ανάμεσα σε Κηφισιά και Παναιτωλικό.
Η 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League έκανε πρεμιέρα με τρεις αναμετρήσεις το Σάββατο (25/10). Η Κηφισιά και ο Παναιτωλικός μοιράστηκαν τους βαθμούς στο 1-1, η ΑΕΛ σημείωσε την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα απέναντι στον Πανσερραϊκό, ενώ ο Ατρόμητος πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας ανατροπή, επικρατώντας του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο.
Τα αποτελέσματα του Σαββάτου
- Κηφισιά - Παναιτωλικός 1-1
- Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet 0-2
- ΟΦΗ - Ατρόμητος 1-3
Η βαθμολογία της Super League
- ΠΑΟΚ 17
- Ολυμπιακός 16
- ΑΕΚ 16
- Βόλος 12
- Λεβαδειακός 11
- Άρης 11
- Κηφισιά 9
- Παναθηναϊκός 9
- Ατρόμητος 9
- Παναιτωλικός 8
- ΑΕΛ 7
- ΟΦΗ 6
- Πανσερραϊκός 5
- Αστέρας AKTOR 3