Η βαθμολογία της Super League μετά τα αποτελέσματα του Σαββάτου (25/10)

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τις νίκες του Ατρομήτου και της ΑΕΛ και την ισοπαλία ανάμεσα σε Κηφισιά και Παναιτωλικό.

Η 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League έκανε πρεμιέρα με τρεις αναμετρήσεις το Σάββατο (25/10). Η Κηφισιά και ο Παναιτωλικός μοιράστηκαν τους βαθμούς στο 1-1, η ΑΕΛ σημείωσε την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα απέναντι στον Πανσερραϊκό, ενώ ο Ατρόμητος πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας ανατροπή, επικρατώντας του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο.

Τα αποτελέσματα του Σαββάτου 

  • Κηφισιά - Παναιτωλικός 1-1
  • Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet 0-2
  • ΟΦΗ - Ατρόμητος 1-3

Η βαθμολογία της Super League

  1. ΠΑΟΚ 17
  2. Ολυμπιακός 16
  3. ΑΕΚ 16
  4. Βόλος 12
  5. Λεβαδειακός 11
  6. Άρης 11
  7. Κηφισιά 9
  8. Παναθηναϊκός 9
  9. Ατρόμητος 9
  10. Παναιτωλικός 8
  11. ΑΕΛ 7
  12. ΟΦΗ 6
  13. Πανσερραϊκός 5
  14. Αστέρας AKTOR 3

