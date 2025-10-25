ΟΦΗ - Ατρόμητος 1-3: Μεγάλη νίκη με ανατροπή για τους Περιστεριώτες κόντρα στους «άψυχους» Κρητικούς

O Ατρόμητος πήρε «σπουδαία» νίκη και μάλιστα με ανατροπή (3-1) κόντρα στον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι Περιστεριώτες, παρότι είδαν τρία γκολ του Τσαντίλα να ακυρώνονται ως οφσάιντ και τους γηπεδούχους να προηγούνται με τον Σαλσίδο (15'), κατάφεραν να γυρίσουν το παιχνίδι με γκολ των Τζουπιτάνα (34'), Καραμάνη (71') και Οζέγκοβιτς (90+4').

Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου έδωσε... τέλος σε ένα σερί επτά αναμετρήσεων χωρίς νίκη, το οποίο κρατούσε από τις 23 Αυγούστου και το διπλό κόντρα στον Παναιτωλικό (2-0) στο Αγρίνιο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Η τελευταία φορά που ο ΟΦΗ κατάφερε να επικρατήσει εντός έδρας κόντρα στους Περιστεριώτες ήταν στις 6 Νοεμβρίου 2021. Με την νίκη αυτή ο Ατρόμητος παραμένει αήττητος στις έξι τελευταίες επισκέψεις του στην Κρήτη με απολογισμό τρεις νίκες και τρεις ισοπαλίες.

Την επόμενη αγωνιστική ο ΟΦΗ θα ταξιδέψει στην Τρίπολη για την αναμέτρηση κόντρα στον Άστερα ΑΚΤΟR (3/11 17:00) ενώ ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί την Κηφισιά (1/11 19:30) στο Περιστέρι.

Το ματς

Οι δύο ομάδες μπήκαν με όρεξη και διάθεση να πιέσουν, έχοντας στόχο να επιβάλουν τον δικό τους ρυθμό στην αναμέτρηση. Οι φιλοξενούμενοι «ευτύχησαν» να σκοράρουν μόλις στο 10’, με τον Τσαντίλα να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα έπειτα από κάθετη πάσα του Μπάκου, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, οι Περιστεριώτες είδαν ξανά τον Τσαντίλα να βρίσκει δίχτυα, αλλά το τέρμα του δεν μέτρησε ούτε αυτή τη φορά, καθώς ο Έλληνας επιθετικός ήταν και πάλι εκτεθειμένος.

Στο 15ο λεπτό, και κόντρα στη ροή του αγώνα, οι Κρητικοί άνοιξαν το σκορ με τον Σαλσίδο. Ο 24χρονος Ιταλός επιχείρησε ένα μακρινό σουτ, ο Χουτεσιώτης δεν υπολόγισε σωστά την πορεία της μπάλας, αιφνιδιάστηκε και την είδε να καταλήγει στα δίχτυα της εστίας του, με τους γηπεδούχους να κάνουν το 1-0.

Η ομάδα του Ράσταβατς και κυρίως η άμυνά του, παρά το προβάδισμα, έδειχνε να μην στέκεται καλά. Έτσι, ο Μπακού, με μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, βρήκε τον Τζουμπιτάνα (34’), ο οποίος με ωραίο αριστερό σουτ ισοφάρισε σε 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι δύο ομάδες είχαν εκατέρωθεν μεγάλες ευκαιρίες για να πάρουν προβάδισμα στην αναμέτρηση. Ο Χουτεσιώτης είπε «όχι» στο σουτ του Νους (51’), πραγματοποιώντας μία από τις επεμβάσεις της αγωνιστικής, ενώ λίγο αργότερα το σουτ του Μουντές (58’) σταμάτησε στο δοκάρι του Χριστογεώργου.

Η εικόνα της άμυνας του ΟΦΗ δεν βελτιώθηκε και έτσι, με νέα κάθετη πάσα, ο Τσαντίλας βρέθηκε για ακόμη μια φορά απέναντι στον τερματοφύλακα των γηπεδούχων. Ο Έλληνας επιθετικός έστειλε ξανά την μπάλα στα δίχτυα (61’), όμως το γκολ του ακυρώθηκε εκ νέου για οφσάιντ — για τρίτη φορά στο παιχνίδι.

Η λύτρωση ήρθε τελικά για τον Ατρόμητο με τον Καραμάνη στο 71ο λεπτό, όμως το γκολ του ακυρώθηκε αρχικά. Το VAR, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, έλεγξε τη φάση — αυτή τη φορά μετά από μεγάλη καθυστέρηση, καθώς δεν λειτουργούσε το ημιαυτόματο οφσάιντ για να μπουν οι γραμμές. Έξι λεπτά αργότερα, το γκολ του Καραμάνη μέτρησε κανονικά και ο Ατρόμητος έκανε την ολική ανατροπή (2-1), ενώ ο Οζέγκοβιτς στις καθυστερήσεις έκανε το 3-1 και κλείδωσε την νίκη για τους Περιστεριώτες.

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Λέουις, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Νέιρα, Σενγκέλια, Νους, Σαλσίδο

Ατρόμητος: Χουτεσιώτη, Σταυρόπουλο, Μίχορλ, Γιουμπιτάνα, Μουντέ, Παπαδόπουλο, Τσαντίλα, Μπάκου, Τσακμάκη, Σάντας, Μουτουσαμί