Ατρόμητος: Αίτημα ακρόασης στον Λανουά και επίσημη καταγγελία για τη διαιτησία Ευαγγέλου

Η ήττα του Ατρομήτου με 2-1 από την Κηφισιά στο Περιστέρι, για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League, έφερε έκρηξη στις τάξεις των Περιστεριωτών, με τη διοίκηση να στοχοποιεί ανοιχτά τον διαιτητή της αναμέτρησης, Άγγελο Ευαγγέλου, και τις αποφάσεις του.

Η οργή για τις διαιτητικές κρίσεις του Ευαγγέλου και του Ζαμπαλά στο VAR, ειδικά σε δύο κρίσιμες φάσεις, ήταν τέτοια που ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ, Γιώργος Σπανός, έσπευσε να ζητήσει εξηγήσεις αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα. Ο Σπανός, έξαλλος, περίμενε τον ρέφερι στη μικτή ζώνη και του απηύθυνε σκληρά λόγια, ρωτώντας τον: «Τι κάνεις; Τι είναι αυτά που δίνεις; Είναι δυνατόν να λες πως η μπάλα πήγαινε στον τερματοφύλακα;».

Ωστόσο, η αντίδραση του Ατρομήτου δεν περιορίζεται στην προφορική διαμαρτυρία. Ο σύλλογος προχώρησε στην επίσημη υποβολή αιτήματος ακρόασης στον αρχιδιαιτητή, Στεφάν Λανουά, με σκοπό να καταγγείλει όχι μόνο τη διαιτησία του Ευαγγέλου στο συγκεκριμένο ματς, αλλά και τη συνολική διαιτητική αντιμετώπιση που θεωρούν ότι έχουν δεχθεί από την έναρξη του πρωταθλήματος.

Οι Περιστεριώτες προτίθενται να προσκομίσουν στον Λανουά στοιχεία από διάφορους αγώνες που τεκμηριώνουν τα παράπονά τους. Για όλες αυτές τις ενέργειες και την έντονη δυσαρέσκειά του, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Γιώργος Σπανός, έχει ήδη ενημερώσει και τον Πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση.