Η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τις νίκες ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
Δείτε τη βαθμολογία της Stoiximan Super League, όπως έχει διαμορφωθεί από τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής.
Η δράση της 9ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League συνεχίστηκε την Κυριακή (2/11), με τον Λεβαδειακό να φεύγει με το «διπλό» (0-2) από την Λάρισα απέναντι στην ΑΕΛ και να σκαρφαλώνει στην 4η θέση της βαθμολογίας. Στις Σέρρες ο ΠΑΟΚ έστησε... πάρτι, καθώς επιβλήθηκε με 5-0 του Πανσερραϊκού, ενώ στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την αγωνιστική δράση της ημέρας η ΑΕΚ με λυτρωτή τον Πινέδα στις καθυστερήσεις επικράτησε με 1-0 του Παναιτωλικού στην «OPAP Arena»
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία του πρωταθλήματος σε αυτή την αγωνιστική, η οποία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (3/11, 17:00) με την αναμέτρηση του Αστέρα AKTOR απέναντι στον ΟΦΗ στη Τρίπολη.
Το πρόγραμμα/τα αποτελέσματα της αγωνιστικής
Σάββατο (01/11)
- ΝΠΣ Βόλος - Παναθηναϊκός 1-0
- Ατρόμητος - Κηφισιά 1-2
- Ολυμπιακός - Άρης 2-1
Κυριακή (02/11)
- ΑΕΛ Novibet - Λεβαδειακός 0-2
- Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ 0-5
- ΑΕΚ - Παναιτωλικός 1-0
Δευτέρα (03/11)
- Αστέρας AKTOR- ΟΦΗ (17:00)
Η Βαθμολογία
- ΠΑΟΚ 23β.
- Ολυμπιακός 22β.
- ΑΕΚ 19β.
- Λεβαδειακός 15β.
----------------------
- Βόλος 15β.
- Άρης 12β.
- Κηφισιά 12β.
- Παναθηναϊκός 12β.
----------------------
- Ατρόμητος 9β.
- Παναιτωλικός 8β.
- ΑΕΛ 7β.
- Πανσερραϊκός 5β.
- ΟΦΗ 3β *
- Αστέρας AKTOR 3β
* Από τον ΟΦΗ έχουν αφαιρεθεί τρεις βαθμοί.