Η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τις νίκες ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Δείτε τη βαθμολογία της Stoiximan Super League, όπως έχει διαμορφωθεί από τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής.

Δημήτρης Καλεμάι
Δημήτρης Καλεμάι

Η δράση της 9ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League συνεχίστηκε την Κυριακή (2/11), με τον Λεβαδειακό να φεύγει με το «διπλό» (0-2) από την Λάρισα απέναντι στην ΑΕΛ και να σκαρφαλώνει στην 4η θέση της βαθμολογίας. Στις Σέρρες ο ΠΑΟΚ έστησε... πάρτι, καθώς επιβλήθηκε με 5-0 του Πανσερραϊκού, ενώ στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την αγωνιστική δράση της ημέρας η ΑΕΚ με λυτρωτή τον Πινέδα στις καθυστερήσεις επικράτησε με 1-0 του Παναιτωλικού στην «OPAP Arena»

Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία του πρωταθλήματος σε αυτή την αγωνιστική, η οποία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (3/11, 17:00) με την αναμέτρηση του Αστέρα AKTOR απέναντι στον ΟΦΗ στη Τρίπολη.

Το πρόγραμμα/τα αποτελέσματα της αγωνιστικής

Σάββατο (01/11)

  • ΝΠΣ Βόλος - Παναθηναϊκός 1-0
  • Ατρόμητος - Κηφισιά 1-2
  • Ολυμπιακός - Άρης 2-1

Κυριακή (02/11)

  • ΑΕΛ Novibet - Λεβαδειακός 0-2
  • Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ 0-5
  • ΑΕΚ - Παναιτωλικός 1-0

Δευτέρα (03/11)

  • Αστέρας AKTOR- ΟΦΗ (17:00)

Η Βαθμολογία

  1. ΠΑΟΚ 23β.
  2. Ολυμπιακός 22β.
  3. ΑΕΚ 19β.
  4. Λεβαδειακός 15β.
    ----------------------
  5. Βόλος 15β.
  6. Άρης 12β.
  7. Κηφισιά 12β.
  8. Παναθηναϊκός 12β.
    ----------------------
  9. Ατρόμητος 9β.
  10. Παναιτωλικός 8β.
  11. ΑΕΛ 7β.
  12. Πανσερραϊκός 5β.
  13. ΟΦΗ 3β *
  14. Αστέρας AKTOR 3β

* Από τον ΟΦΗ έχουν αφαιρεθεί τρεις βαθμοί.

