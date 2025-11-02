Η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τις νίκες ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Η δράση της 9ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League συνεχίστηκε την Κυριακή (2/11), με τον Λεβαδειακό να φεύγει με το «διπλό» (0-2) από την Λάρισα απέναντι στην ΑΕΛ και να σκαρφαλώνει στην 4η θέση της βαθμολογίας. Στις Σέρρες ο ΠΑΟΚ έστησε... πάρτι, καθώς επιβλήθηκε με 5-0 του Πανσερραϊκού, ενώ στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την αγωνιστική δράση της ημέρας η ΑΕΚ με λυτρωτή τον Πινέδα στις καθυστερήσεις επικράτησε με 1-0 του Παναιτωλικού στην «OPAP Arena»

Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία του πρωταθλήματος σε αυτή την αγωνιστική, η οποία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (3/11, 17:00) με την αναμέτρηση του Αστέρα AKTOR απέναντι στον ΟΦΗ στη Τρίπολη.

Το πρόγραμμα/τα αποτελέσματα της αγωνιστικής

Σάββατο (01/11)

ΝΠΣ Βόλος - Παναθηναϊκός 1-0

Ατρόμητος - Κηφισιά 1-2

Ολυμπιακός - Άρης 2-1

Κυριακή (02/11)

ΑΕΛ Novibet - Λεβαδειακός 0-2

Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ 0-5

ΑΕΚ - Παναιτωλικός 1-0

Δευτέρα (03/11)

Αστέρας AKTOR- ΟΦΗ (17:00)

Η Βαθμολογία

ΠΑΟΚ 23β. Ολυμπιακός 22β. ΑΕΚ 19β. Λεβαδειακός 15β.

---------------------- Βόλος 15β. Άρης 12β. Κηφισιά 12β. Παναθηναϊκός 12β.

---------------------- Ατρόμητος 9β. Παναιτωλικός 8β. ΑΕΛ 7β. Πανσερραϊκός 5β. ΟΦΗ 3β * Αστέρας AKTOR 3β

* Από τον ΟΦΗ έχουν αφαιρεθεί τρεις βαθμοί.