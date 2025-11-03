Βόμβες Σούντγκρεν: «Ντρέπομαι, στήσαμε τα δύο ματς Βόλος-Σέρρες για να πέσει η Καλλιθέα»

Σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη προχώρησε ο πρώην παίκτης του Βόλου, Ντάνιελ Σούντγκρεν, ο οποίος μίλησε στο σουηδικό podcast «Lundh» για την εμπειρία του στην ελληνική Super League και κατήγγειλε «στημένους» αγώνες στα πλέι άουτ της σεζόν 2024/25.

Ο 34χρονος δεξιός μπακ υποστήριξε ότι πρόεδρος και προπονητής έδιναν σαφείς εντολές στους παίκτες για τον τρόπο που θα έπρεπε να αγωνιστούν, ώστε συγκεκριμένα ματς των πλέι άουτ να λήξουν με σκορ 3-0 και 0-3 αντίστοιχα.

Από την περιγραφή του Σούντγκρεν ερμηνεύεται ότι ο σκοπός των στημένων αγώνων δεν ήταν το οικονομικό όφελος, αλλά η εξασφάλιση συγκεκριμένων αγωνιστικών αποτελεσμάτων και των αντίστοιχων βαθμών, που οδηγούσαν στη σωτηρία των εμπλεκόμενων ομάδων.

Η κατάσταση αυτή, όπως εξήγησε ο Σουηδός ποδοσφαιριστής, του δημιούργησε τεράστιο άγχος, φτάνοντας στο σημείο να πάθει κρίσεις πανικού, παρόλο που ο ίδιος υπογράμμισε ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στα παράνομα αυτά γεγονότα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Σούντγκρεν

«Με δυσκολία μπορώ να το αναφέρω. Στα αποδυτήρια πριν τον αγώνα, μας είπαν ότι "σήμερα δεν θα πάρετε την μπάλα" και "σήμερα αυτός κι αυτός θα πέσουν μέσα στην περιοχή, ώστε να κερδίσουμε πέναλτι υπέρ μας"».

Ποιος το είπε αυτό; Ήταν κάποιος άλλος παίκτης;

«Ο πρόεδρος. Ο προπονητής».

Υπήρχαν στημένοι αγώνες;

«Ναι, και ντρεπόσουν. Εγώ, άλλωστε, έπαιζα με τέσσερις Σκανδιναβούς και τέτοια πράγματα δεν συμβαίνουν στη Σκανδιναβία. Δεν είχα καμία συμμετοχή, αλλά όταν καθόσουν στα αποδυτήρια και συνειδητοποιούσες ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί σε ένα πρωτάθλημα τόσο υψηλού επιπέδου, ένιωθες ντροπή. Ένιωθες ότι δεν ήθελες να είσαι μέρος του. Ήταν αηδιαστικό»

Αν και τώρα υπάρχουν παραδείγματα. Προσπάθησαν και στην AIK όταν ήσουν εκεί. Δεν μπορείς πάντα να λες ότι δεν υπάρχει, αλλά καταλαβαίνω τι εννοείς. Μπορεί να είναι πιο συχνό σε άλλες χώρες.

«Δεν ξέρω, πάντως εγώ δεν έχω ξανασυναντήσει κάτι τέτοιο. Αυτό συνέβη πριν καν αρχίσει η "παράσταση"».

Είπες κάτι;

«Στους παίκτες, είπα. Αλλά δεν μπορούσες να ανοίξεις το στόμα σου σε αυτούς που έπαιρναν τις αποφάσεις, αυτοί είναι που σου πληρώνουν τον μισθό, στο κάτω-κάτω. Αλλά φυσικά έβγαινες έξω και ένιωθες ντροπή, σαν σκυλί».

Χάσατε εκείνους τους αγώνες;

«Το θέμα είναι ότι υπήρχε ένα play-out».

Μια σειρά υποβιβασμού;

«Ναι, ακριβώς. Τότε η ομάδα που αντιμετωπίζαμε χρειαζόταν βαθμούς και εμείς επίσης. Η σειρά είχε "γυρίσει". Οπότε τι έκαναν; Τους δώσαμε τρεις βαθμούς και μας έδωσαν τρεις βαθμούς, και έτσι όλοι ήταν ευχαριστημένοι. Έληξε 3-0 για αυτούς και 3-0 για εμάς. Αυτοί που ήταν κάτω από εμάς στη βαθμολογία φυσικά ήταν δυσαρεστημένοι».

Τι έλεγαν οι άλλοι παίκτες;

«Νομίζω πως οι Έλληνες είναι τόσο συνηθισμένοι που απλώς σηκώνουν τους ώμους. Κάνουν ό,τι τους πουν».

Φοβήθηκες μήπως αποκαλύψεις κάτι στις ελληνικές εφημερίδες;

«Είμαστε ξένοι. Δεν ξέρουμε τι γράφεται στα μέσα ούτε έχουμε την ίδια γνώση. Εξάλλου, η Ελλάδα έχει τόσους πολλούς ξένους παίκτες που μόνο δύο ή τρεις Έλληνες γνώριζαν τι συμβαίνει. Αλλά αφού όλες οι ενημερώσεις γίνονταν στα αγγλικά, το μάθαμε».

Δηλαδή ξέρατε ότι «αυτός θα πέσει και θα κερδίσουμε πέναλτι» και μετά το βλέπατε να συμβαίνει;

«Ναι, ήταν σουρεαλιστικό. Δεν ξέρω καν τι να πω. Κατέληξα να παθαίνω κρίσεις άγχους. Όταν γύρισα σπίτι, στο Ντέγκεφορς, και προσγειώθηκα στη Σουηδία, πήγα κατευθείαν στο νοσοκομείο την πρώτη μέρα. Είχα έναν κόμπο στο στομάχι και μια πραγματική κρίση πανικού».

Αν αυτό βγει τώρα στη δημοσιότητα και σε καλέσει η ελληνική λίγκα ή κάποιος, τι θα έλεγες;

«Θα έλεγα απλώς την αλήθεια, δεν έχω τίποτα να κρύψω. Νομίζω πως ο κόσμος ήδη ξέρει».

Γιατί αυτό καταστρέφει το ποδόσφαιρο.

«Ναι, είναι τρομερό. Το ποδόσφαιρο που παίζεις από παιδί. Όπως είπα, δεν είχα παρατηρήσει τίποτα παρόμοιο στον Άρη. Αν και κάποιες φορές ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα, όπως: "Γιατί το έδιωξε πάλι σε κόρνερ; Μπορείς να το καθαρίσεις με πλάγιο. Στην προπόνηση πάντα το καθαρίζεις με πλάγιο, αλλά τώρα ξαφνικά έδωσες στους αντιπάλους 2-3 κόρνερ στη σειρά". Ήταν ύποπτο, αλλά δεν υπήρχαν αποδείξεις.

Στον Βόλο, η "κουρτίνα" είχε ανοίξει τελείως. Δεν μας είπαν ευθέως ότι {σήμερα θα χάσετε 3-0". Αλλά ακόμα και οι οπαδοί της αντίπαλης ομάδας μάς έλεγαν, καθώς πίναμε καφέ: "Σήμερα είναι 3-0 ή όχι;" Και κοιταζόμασταν μεταξύ μας και λέγαμε: "Ναι, μάλλον 3-0 είναι τότε" και πράγματι, ήταν 3-0. Αλλά συνέβαινε κάποιες φορές ο πρόεδρος να μπαίνει και να λέει "σήμερα αυτό έχει σημασία;" Ξέραμε ότι ήταν απόφαση του προέδρου, αλλά ερχόταν μέσω κάποιων "ενδιάμεσων". Δεν ήξερες ακριβώς ποιοι ήταν. Δεν είχαν επίσημους ρόλους στο κλαμπ, ήταν περισσότερο φίλοι του».