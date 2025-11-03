Αστέρας AKTOR - ΟΦΗ 3-0: Τρίποντο «ανάσα» για τους Αρκάδες με γκολάρες Τσίκο-Μπαρτόλο

Ο Αστέρας AKTOR πανηγύρισε την πρώτη νίκη του στη φετινή Stoiximan Super League, καθώς επικράτησε με 3-0 του ΟΦΗ στο ντεμπούτο του Χρήστου Κόντη για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Οι Αρκάδες προηγήθηκαν στο 23' χάρη στο φοβερό γκολ του Τσίκο, απέκτησαν αριθμητικό πλεονέκτημα στο 52ο λεπτό από την αποβολή του Νους και «κλείδωσαν» ένα σημαντικό τρίποντο με τα δύο τέρματα του Μπαρτόλο σε ένα πεντάλεπτο.

Το ματς

Οι Αρκάδες απείλησαν πρώτοι στο παιχνίδι μόλις στο 5', με την κεφαλιά του Γιαμπλόνσκι στη καρδιά της περιοχής να περνά ελάχιστα εκατοστά δίπλα από την εστία του Χριστογεώργου. Έξι λεπτά αργότερα από την σέντρα του Συλά ο Μπαρτόλο πήρε την κεφαλιά, χωρίς να μπορέσει να σημαδέψει εστία.

Ο ΟΦΗ δημιούργησε την πρώτη του τελική στο 22', με τον Νους να επιχειρεί ένα δυνατό σουτ αρκετά μέτρα μακριά από την εστία του Αστέρα, με τον Παπαδόπουλο να μπλοκάρει σταθερά. Μόλις ένα λεπτό αργότερα, οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα στο σκορ, με τον Τσίκο να πετυχαίνει ένα καταπληκτικό τέρμα, σημαδεύοντας το «παραθυράκι» της εστίας των Κρητικών.

InTime Sports

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με ένα ακόμη σουτ του Τσίκο, το οποίο απομάκρυνε με δυσκολία ο Χριστογεώργος σε κόρνερ. Τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα για τον Χρήστο Κόντη στο ντεμπούτο του, αφού στο 52ο λεπτό ο τεχνικός του ΟΦΗ είδε την ομάδα του να μένει με παίκτη λιγότερο στο παιχνίδι, λόγω της αποβολής του Νους με 2η κίτρινη κάρτα. Ο Αστέρας προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό πλεονέκτημα και στο 58', «άγγιξε» το γκολ με τον σουτ του Καλτσά να περνά ελάχιστα άουτ.

Οι Κρητικοί των 10 παικτών έβγαλαν αντίδραση και στο 61' έπειτα από την εξαιρετική συνεργασία Φούντα-Σενγκέλια ο Γεωργιανός τροφοδότησε τον Αποστολάκη, αυτός εκτέλεσε από δύσκολη γωνία με την μπάλα να καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι του Παπαδόπουλου. Το σουτ του Σαλσέδο στο 67' δεν δυσκόλεψε ιδιαίτερα τον Παπαδόπουλο, σε ένα διάστημα που ο Αστέρας δεν πάταγε καλά στο χορτάρι.

InTime Sports

Το πρώτο τρίποντο των Αρκάδων κλείδωσε ο Μπαρτόλο, ο οποίος αιφνιδίασε τον Χριστογεώργο με μια φοβερή εκτέλεση φάουλ από αρκετά μακριά στο 71', σφραγίζοντας μια νίκη... ανάσα για την ομάδα του Κόλμαν πέντε λεπτά αργότερα χάρη στην πίεση ψηλά των συμπαικτών του και το κλέψιμο πάνω στον Ανδρούτσο.

Αστέρας AKTOR: Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Συλά, Άλχο, Γιαμπλόνσκι, Τσίκο, Καλτσάς, Κετού, Μπαρτόλο, Μακέντα



ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Αποστολάκης, Κρίζμανιτς, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Σενγκέλια, Νους, Φούντας, Σαλσέδο