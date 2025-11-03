ΑΕΚ: Οργή για Παπαδόπουλο και Ευάγγελου - Οι κινήσεις για διαιτησία, Λανουά και ΕΠΟ

Σε ένα ματς με ένταση, διαμαρτυρίες για το γκολ του Γιόβιτς που ακυρώθηκε στο 80' μέσω VAR, η ΑΕΚ κατάφερε στο τέλος και κέρδισε 1-0 τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια με χρυσό σκόρερ τον Ορμπελίν Πινέδα! Ενα παιχνίδι στο οποίο οι «κιτρινόμαυροι» είχαν έντονα παράπονα από την διαιτησία και τους Παπαδόπουλο-Ευαγγέλου.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ αναμένεται να δώσει πολύ σύντομα ξεκάθαρο στίγμα σχετικά με τις επόμενες κινήσεις της για το ζήτημα της διαιτησίας. Το θέμα συνδέεται άμεσα με όσα συνέβησαν στο ματς ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, όπου ο Στεφάν Λανουά προκάλεσε αντιδράσεις με την αποχώρησή του από το γήπεδο, με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί η Ένωση. Η ΑΕΚ σκοπεύει να απαντήσει με συγκεκριμένες ενέργειες, τις οποίες θέλει να κάνει γνωστές δημόσια, ώστε όλοι να ενημερωθούν για τη θέση και τις αποφάσεις της.

Στην αναμέτρηση της Ένωσης με τον Παναιτωλικό, οι άνθρωποι της ΑΕΚ ήταν έξαλλοι με τον Παπαδόπουλο, ο οποίος έκανε συνεχείς διακοπές στο ματς και μοίρασε πέντε κίτρινες κάρτες σε παίκτες της. Οπως επίσης υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια και με τον Ευαγγέλου ο οποίος ήταν στο VAR και κάλεσε τον Παπαδόπουλο για ακυρώσει το γκολ του Γιόβιτς.

Εξίσου αξιοσημείωτη ήταν η παρουσία του Δημητριάδη ως πρώτου βοηθού, ο οποίος είναι διεθνής και φέρει σημαντική ευθύνη, ιδίως για τον πειθαρχικό έλεγχο σε φάσεις κοντά του. Με αφορμή όλα αυτά, αλλά και όσους εμπλέκονται άμεσα στους ορισμούς και φέρουν την ευθύνη, η ΑΕΚ ετοιμάζεται να αντιδράσει άμεσα, και η αντίδρασή της αναμένεται έντονη και χωρίς περιστροφές.

Τέλος, ο Μάριος Ηλιόπουλος χθες μπήκε στο γήπεδο με την λήξη του ματς, πλησίασε τον διαιτητή Παπαδόπουλο και του εξέφρασε τα έντονα παράπονα της ΑΕΚ και πως αντιμετωπίζει το κλαμπ όλα όσα έκανε.