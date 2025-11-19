ΠΑΕ ΑΕΚ: «Εμείς κινούμαστε με πράξεις - Όποιος το κάνει με αναλήθειες, θα του έρθει μπούμερανγκ»

Η ΑΕΚ χθες βρέθηκε στη Νιόν της Ελβετίας για συνάντηση με υψηλόβαθμα στελέχη της UEFA, τους κ.κ. Θεοδωρίδη-Λάκοβιτς-Γεωργίου. Θέμα συζήτησης ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά και όσα... πράττει εντός συνόρων εις βάρος της Ένωσης και κυρίως το συμβάν στο ματς με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια με την στοχοποίηση της ΑΕΚ σε κάτι που τελικά διαψεύστηκε πανηγυρικά με δικαστική απόφαση, όπως και η εχθρική πολιτική της ΕΠΟ.

Τις τελευταίες ώρες υπάρχουν δημοσιεύματα τα οποία αφορούν το περιεχόμενο των χθεσινών συναντήσεων της ΠΑΕ ΑΕΚ (Μάριος Ηλιόπουλος και Μηνάς Λυσάνδρου) στην Νιόν, με την ΠΑΕ ΑΕΚ να το διαψεύδει κατηγορηματικά και να... προειδοποιεί.

Η επίσημη τοποθέτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ: «Η ΑΕΚ μέχρι σήμερα κινείται με πράξεις κι όχι με μεγάλα λόγια ή εντυπωσιακές φούσκες.... Ενώ αντίθετα, όποιος έχει ανάγκη να απολογηθεί, το κάνει με ναρκισσισμό, αναλήθειες και «επιλεκτικά» σε επικοινωνιακό επίπεδο, γρήγορα και άτσαλα. Σύντομα θα του έρθει Μπούμερανγκ...»

Η ΑΕΚ έπραξε το καθήκον της πάντα στην πρώτη γραμμή και έθεσε τα ζητήματα στην UEFA, στα πλαίσια συντονισμένων κινήσεων που δρομολογούνται το τελευταίο διάστημα. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει ήδη καταγγελία της ΑΕΚ για τον Στεφάν Λανουά στην Επιτροπή Δεοντολογίας.