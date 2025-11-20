ΑΕΚ: Εξώδικο στην ΕΠΟ για τον Λανουά - Ζητά δημόσια μεταμέλεια εντός 10 ημερών

Η ΠΑΕ ΑΕΚ προχωρά σε κλιμάκωση των νομικών της ενεργειών απέναντι στην ΕΠΟ, με αφορμή τα γεγονότα που αφορούν τον πρώην αρχιδιαιτητή, Στεφάν Λανουά, και την επίσημη τοποθέτηση της Ομοσπονδίας για το περιστατικό του ημιχρόνου στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Οι κινήσεις της ΑΕΚ έρχονται σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης των Μάριου Ηλιόπουλου και Μηνά Λυσάνδρου στην UEFA, όπου συζήτησαν με αξιωματούχους για τα όσα συνέβησαν με τον Γάλλο αρχιδιαιτητή.

Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ απέστειλε εξώδικο, καθώς η ΕΠΟ είχε παρουσιάσει το περιστατικό ως «προπηλακισμό» του Λανουά. Ωστόσο, η ΑΕΚ απαλλάχθηκε πανηγυρικά για το συγκεκριμένο συμβάν από το Πειθαρχικό Όργανο της Super League, κάτι που ενισχύει τη νομική της θέση.

Με το εξώδικό της, η ΑΕΚ ζητάει από την ΕΠΟ να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση επανόρθωσης, αποκατάστασης της αλήθειας και ειλικρινούς μεταμέλειας.

Η Ένωση δίνει προθεσμία δέκα (10) ημερών στην ΕΠΟ για να προβεί σε αυτή τη δήλωση σε όλα τα απαιτούμενα Μέσα. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΑΕΚ προειδοποιεί για κλιμάκωση των νομικών ενεργειών ενώπιον όλων των αρμοδίων δικαστηρίων.