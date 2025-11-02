Ο Ηλιόπουλος τα... είπε με τον Παπαδόπουλο μετά το ΑΕΚ-Παναιτωλικός

Μετά το τέλος του συγκλονιστικού αγώνα ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναιτωλικό, που κρίθηκε στο φινάλε χάρη στο γκολ του Πινέδα, ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τη διαιτησία. Ο ιδιοκτήτης της Ένωσης κατευθύνθηκε αμέσως προς τον Ιωάννη Παπαδόπουλο, με τον οποίο είχε έναν σύντομο αλλά έντονο διάλογο μπροστά στα βλέμματα όλων.



Η ΑΕΚ είχε πολλά παράπονα από τις αποφάσεις του ρέφερι, με αποκορύφωμα τη φάση του 78ου λεπτού, όταν το γκολ του Γιόβιτς ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR για επιθετικό φάουλ. Παράλληλα, τα συνεχή σφυρίγματα του Παπαδόπουλου καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα έσπασαν τον ρυθμό, κάτι που προκάλεσε εκνευρισμό τόσο στον πάγκο όσο και στις εξέδρες.



Παρότι η ΑΕΚ πήρε τελικά το τρίποντο με… θρίλερ στα τελευταία λεπτά, το κλίμα στο φινάλε ήταν τεταμένο. Η κίνηση του Ηλιόπουλου να πλησιάσει τον διαιτητή δείχνει πως στην Ένωση υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για τη διαιτητική αντιμετώπιση, με το περιστατικό να δίνει νέο “καύσιμο” στη συζήτηση γύρω από τη διαιτησία στη Super League.