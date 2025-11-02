ΑΕΚ - Παναιτωλικός 1-0: Ο Πινέδα στο 90+2' υπέγραψε τρίποντο-χρυσάφι

Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες μετά τις ήττες από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, επικρατώντας 1-0 του Παναιτωλικού στην OPAP Arena για την 9η αγωνιστική της Super League. Η ομάδα του Νίκολιτς ήταν ανώτερη σε όλο το παιχνίδι, δημιούργησε πολλές ευκαιρίες αλλά δυσκολεύτηκε να «ξεκλειδώσει» την άμυνα των φιλοξενούμενων. Ο Ρότα και ο Ζοάο Μάριο έχασαν σημαντικές στιγμές, ενώ ένα σουτ του Πορτογάλου σταμάτησε στο δοκάρι στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Με την είσοδο του Γιόβιτς, η Ένωση γύρισε το σύστημα σε 4-4-2 και πίεσε ακόμη περισσότερο, με το γκολ του Σέρβου να ακυρώνεται για φάουλ. Τελικά, τη λύση έδωσε ο Πινέδα στις καθυστερήσεις (90+2’) με σουτ που κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα, χαρίζοντας μια δύσκολη αλλά δίκαιη νίκη στην ΑΕΚ.



Το ματς

Η ΑΕΚ ήταν ανώτερη στο πρώτο ημίχρονο και δημιούργησε αρκετές καλές στιγμές, χωρίς όμως να καταφέρει να σκοράρει απέναντι στον Παναιτωλικό. Η πρώτη μεγάλη φάση ήρθε νωρίς, όταν ο Ρότα έκανε εξαιρετική ενέργεια από τα δεξιά και ο Καλοσκάμης ανάγκασε τον Τσάβες σε δύσκολη απόκρουση. Ο Μαρίν συνέχισε να απειλεί με στημένες φάσεις, βρίσκοντας τον Ρέλβας σε κεφαλιά που πέρασε δίπλα από το δοκάρι, ενώ ο Ρότα είχε νέα μεγάλη στιγμή λίγο αργότερα, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Ο Παναιτωλικός απάντησε με αντεπίθεση του Μίχαλακ, που σταμάτησε ο Στρακόσα, στην πιο επικίνδυνη στιγμή των φιλοξενούμενων. Λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου, ο Ζοάο Μάριο έχασε τεράστια ευκαιρία εξ επαφής μετά από σέντρα του Ρότα, με το 0-0 να μένει ως σκορ ημιχρόνου, παρά την καθαρή υπεροχή της Ένωσης.

EUROKINISSI

Η ΑΕΚ μπήκε με επιθετική διάθεση και στο δεύτερο ημίχρονο και έχασε μεγάλη φάση στο 47ο λεπτό, με τον Ζοάο Μαρίο. Ο Κοϊτά βρήκε τον Πορτογάλο, ο οποίος σούταρε μέσα από την περιοχή με τον Τσάβες να αποκρούει και την μπάλα στην συνέχεια να καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι. Ο Παναιτωλικός είχε φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του, ήταν άψογος ανασταλτικά και δεν άφηνε την ΑΕΚ να πατήσει με προϋποθέσεις περιοχή. Στο 65', ο Νίκολιτς έριξε στο ματς τον Γιόβιτς αντί του Καλοσκάμη και αλλάζει σχηματισμό, περνώντας την ΑΕΚ σε 4-4-2. Ο Πιερό θα έχει δίπλα του τον Γιόβιτς στην επίθεση, με τον Κοϊτά να μεταφέρεται δεξιά και τον Ζοάο Μάριο να καλύπτει την αριστερή πλευρά. Με δύο φορ παρατάχθηκε η Ένωση για το τελευταίο μισάωρο του ματς. Ο Γιόβιτς φάνηκε να... δίνει την λύση για την ΑΕΚ στο 78', με το γκολ όμως να ακυρώνεται για επιθετικό φάουλ του Σέρβου στον Μαυρία. Τη λύση τελικά για την Ένωση την έδωσε ο Πινέδα με πλασέ που κόντραρε και κατέληξε στην εστία του Τσαβες, μετά απο γύρισμα του Ρότα στο 90+2.

Οι αρχικές συνθέσεις:

ΑΕΚ: Στρακόσα, Πένραϊς, Ρέλβας, Βίντα, Ρότα, Μαρίν, Πινέδα, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Καλοσκάμης, Πιερό.

Παναιτωλικός: Τσάβες, Μαυρίας, Κόγιτς, Σιέλης, Στάγιτς, Μπουχαλάκης, Εστέμπαν, Κοντούρης, Ενκολολό, Μίχαλακ, Άλεξιτς.