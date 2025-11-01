Ατρόμητος-Κηφισιά 1-2: Μεγάλη νίκη στο Περιστέρι με Παντελίδη και Αντόνισε

Ο Ατρόμητος υποδέχτηκε την Κηφισιά στο Περιστέρι για την 9η αγωνιστική της Super League με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο να επικρατεί με 1-2.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν ανώτεροι στο πρώτο μέρος με καλή κυκλοφορία αλλά χωρίς να καταφέρουν να σκοράρουν. Τα δύο γρήγορα γκολ στο πρώτο τέταρτο του δευτέρου ημιχρόνου από τους Παντελίδη και Αντόνισε έδωσαν σημαντικό προβάδισμα νίκης στην Κηφισιά. Ο Ατρόμητος μείωσε στο 79' με τον Τσαντίλα αλλά η Κηφισιά κράτησε το αποτέλεσμα και έφτασε σε ένα πολύ σημαντικό διπλό.

Οι φιλοξενούμενοι ανέβηκαν στους 12 βαθμούς και την 7η θέση, ενώ οι γηπεδούχοι έμειναν στους 9 και την 9η θέση.

Το ματς

To ματς ξεκίνησε χωρίς ιδιαίτερο ρυθμό για τις δύο ομάδες με την Κηφισιά να έχει κυρίως την κατοχή και τον Ατρόμητο να προσπαθεί να απειλήσει στην αντεπίθεση. Στο 6' ο Πόμπο με μακρινό σουτ υποχρέωσε τον Χουτεσιώτη σε δύσκολη επέμβαση. Στο 26' ο Μουτουσαμί επιχείρησε πλασέ από τα όρια της περιοχής, με τον Ραμίρεζ να μπλοκάρει την μπάλα. Ο Ισπανός μέσος της Κηφισιάς απείλησε ξανά στο 33' όταν σούταρε εκτός περιοχής και η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Η ομάδα του Λέτο προσπάθησε να ανεβάσει λίγο τον ρυθμό με καλή κυκλοφορία αλλά οι παίχτες του Ατρομήτου κράτησαν αποτελεσματικά την κατοχή και έριξαν το τέμπο. Η μεγαλύτερη στιγμή του πρώτου μισού ήρθε στο 45+2' με τον Χουτεσιώτη να κάνει τρομερή επέμβαση στο σουτ του Σόουζα, φτάνοντας έτσι στο 0-0 στο ημίχρονο.

EUROKINISSI

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε τελείως διαφορετικά. Στο 52' ο Τεττέη ανέβασε πίεση, έκλεψε την μπάλα και επιχείρησε σουτ, με τον Χουτεσιώτη να αποκρούει δύσκολα, πριν ο Παντελίδης με προβολή στείλει την μπάλα στα δίχτυα και ανοίξει το σκορ.

Λίγο αργότερα στο 58' η Κηφισιά προχώρησε στην επίθεση, η μπάλα έφτασε στον Αντόνισε, ο οποίος με πολύ όμορφο πλασέ μέσα από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Χουτεσιώτη για το 0-2. Ο Ατρόμητος προσπάθησε να αντιδράσει αλλά στο 64' το γκολ του Τσαντίλα ακυρώθηκε για οφσάιντ. Στο 72' ο Μπάκου επιχείρησε σουτ από μακριά, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Στο 79΄ ο Τσαντίλας σκόραρε με πλασέ μέσα από την περιοχή για το 1-2. Αρχικά το γκολ είχε ακυρωθεί για οφσάιντ, αλλά τελικά επικυρώθηκε μετά από έλεγχο του VAR.

Ο Ατρόμητος πίεσε για την ισοφάριση στα εναπομείναντα λεπτά αλλά οι φιλοξενούμενοι κράτησαν το αποτέλεσμα και πήραν ένα πολύ σημαντικό διπλό.

Ατρομήτος: Χουτεσιώτης, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Παπαδόπουλος, Μουτουσαμί, Kαραμάνης (71' Φαν Βέερτ), Μίχορλ (84' Τσιγγάρας), Γιουμπιτάνα (71' Γκαρθία), Μπάκου, Οζέγκοβιτς (45' Τσαντίλας)

Κηφισιά: Ραμίρεζ, Σιμόν, Πόκορνι (82΄ Μποτία), Ούγκο Σόουζα, Λαρουσί (82' Μαϊντάνα), Βιγιαφάνιες (60' Αμανί), Έμπο, Πόμπο, Παντελίδης (82' Tζίμας), Αντόνισε (66' Πέτκοφ), Τεττέη

