Μαγεία Φορτούνη στο επικό 4-4 ανάμεσα σε Αλ Καλίζ και Αλ Ιτιχάντ (vid)

Ο Κώστας Φορτούνης έκανε όργια με δύο γκολ και δύο ασίστ, αλλά η Αλ Καλίζ «αυτοκτόνησε» απέναντι στην Αλ Ιτιχάντ.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Απίστευτο παιχνίδι στη Σαουδική Αραβία, με τον Κώστα Φορτούνη να προσφέρει μια από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις της καριέρας του. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ήταν παντού στο ισόπαλο 4-4 της Αλ Καλίζ με την Αλ Ιτιχάντ, σημειώνοντας δύο γκολ και μοιράζοντας άλλες δύο ασίστ.

Η ομάδα του ξεκίνησε ιδανικά, με τον Φορτούνη να «σερβίρει» το 1-0 και λίγο αργότερα να διπλασιάζει ο ίδιος τα τέρματα με ωραίο τελείωμα. Από το σημείο του πέναλτι έκανε το 3-0, ενώ με νέα συνεργασία στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ήρθε και το τέταρτο τέρμα, που έδειχνε να «κλειδώνει» το τρίποντο.



 Η Αλ Ιτιχάντ, αν και έπαιζε με δέκα παίκτες από το 32’, βρήκε τη δύναμη να επιστρέψει. Με πρωταγωνιστές τους Ντιαμπί, Μιτάι και Γκαμντί, πέτυχε τέσσερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, ισοφαρίζοντας στο 90+8’ και αφήνοντας άφωνους όλους στο γήπεδο.

