Μαγεία Φορτούνη στο επικό 4-4 ανάμεσα σε Αλ Καλίζ και Αλ Ιτιχάντ (vid)

Απίστευτο παιχνίδι στη Σαουδική Αραβία, με τον Κώστα Φορτούνη να προσφέρει μια από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις της καριέρας του. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ήταν παντού στο ισόπαλο 4-4 της Αλ Καλίζ με την Αλ Ιτιχάντ, σημειώνοντας δύο γκολ και μοιράζοντας άλλες δύο ασίστ.



Η ομάδα του ξεκίνησε ιδανικά, με τον Φορτούνη να «σερβίρει» το 1-0 και λίγο αργότερα να διπλασιάζει ο ίδιος τα τέρματα με ωραίο τελείωμα. Από το σημείο του πέναλτι έκανε το 3-0, ενώ με νέα συνεργασία στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ήρθε και το τέταρτο τέρμα, που έδειχνε να «κλειδώνει» το τρίποντο.

Fortounis makes it 2-0 for Al-Khaleej!pic.twitter.com/D9rJ2iPq2Y — All About SPL 🔔 🇸🇦 (@Saudifutbol) November 1, 2025

Fortounis makes it 3 with a goal from the penalty spot! 🫣pic.twitter.com/GLQwqfnaxu — All About SPL 🔔 🇸🇦 (@Saudifutbol) November 1, 2025





Η Αλ Ιτιχάντ, αν και έπαιζε με δέκα παίκτες από το 32’, βρήκε τη δύναμη να επιστρέψει. Με πρωταγωνιστές τους Ντιαμπί, Μιτάι και Γκαμντί, πέτυχε τέσσερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, ισοφαρίζοντας στο 90+8’ και αφήνοντας άφωνους όλους στο γήπεδο.