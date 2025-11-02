Μαγεία Φορτούνη στο επικό 4-4 ανάμεσα σε Αλ Καλίζ και Αλ Ιτιχάντ (vid)
Ο Κώστας Φορτούνης έκανε όργια με δύο γκολ και δύο ασίστ, αλλά η Αλ Καλίζ «αυτοκτόνησε» απέναντι στην Αλ Ιτιχάντ.
Απίστευτο παιχνίδι στη Σαουδική Αραβία, με τον Κώστα Φορτούνη να προσφέρει μια από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις της καριέρας του. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ήταν παντού στο ισόπαλο 4-4 της Αλ Καλίζ με την Αλ Ιτιχάντ, σημειώνοντας δύο γκολ και μοιράζοντας άλλες δύο ασίστ.
Η ομάδα του ξεκίνησε ιδανικά, με τον Φορτούνη να «σερβίρει» το 1-0 και λίγο αργότερα να διπλασιάζει ο ίδιος τα τέρματα με ωραίο τελείωμα. Από το σημείο του πέναλτι έκανε το 3-0, ενώ με νέα συνεργασία στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ήρθε και το τέταρτο τέρμα, που έδειχνε να «κλειδώνει» το τρίποντο.
Η Αλ Ιτιχάντ, αν και έπαιζε με δέκα παίκτες από το 32’, βρήκε τη δύναμη να επιστρέψει. Με πρωταγωνιστές τους Ντιαμπί, Μιτάι και Γκαμντί, πέτυχε τέσσερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, ισοφαρίζοντας στο 90+8’ και αφήνοντας άφωνους όλους στο γήπεδο.