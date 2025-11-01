Μια εικόνα, χίλιες λέξεις: Η συγγνώμη του Μπενίτεθ στους οπαδούς του Παναθηναϊκού (pic)

Ο Παναθηναϊκός ήταν κατώτερος των περιστάσεων και γνώρισε την ήττα με 1-0 από τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Μετά το σφύριγμα της λήξης και καθώς οι παίκτες του «τριφυλλιού» κατευθύνονταν προς τα αποδυτήρια, κάτω από έντονες αποδοκιμασίες, ο Ράφα Μπενίτεθ έσπευσε μπροστά στην κερκίδα των φιλοξενούμενων οπαδών για να ζητήσει συγγνώμη.

Ο Ισπανός τεχνικός είδε την ομάδα του να γνωρίζει την πρώτη της ήττα, υπό την καθοδήγησή του, πληρώνοντας την αστοχία και την αναποτελεσματικότητα, απέναντι σε έναν σκληροτράχηλο Βόλο. Η ήττα αυτή, που ήρθε με γκολ του Λάμπρου, προκάλεσε έντονη απογοήτευση στους περίπου 7.000 φίλους του Παναθηναϊκού που ταξίδεψαν στη θεσσαλική πόλη.

Αντιλαμβανόμενος πλήρως την πίκρα και τον εκνευρισμό των οπαδών, ο Μπενίτεθ, με χαρακτηριστικές χειρονομίες προς το «πράσινο» πέταλο, θέλησε να απολογηθεί για το αποτέλεσμα.

Η συγγνώμη του Μπενίτεθ: