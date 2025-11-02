Παναθηναϊκός: Όταν χάνεται η φλόγα, όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες

Παρά το γεγονός ότι επενδύθηκαν χρήματα το καλοκαίρι, οι «πράσινοι» μοιάζουν να βαδίζουν χωρίς κατεύθυνση. Η μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού, αποδυναμώθηκε αντί να ενισχυθεί, ο Ρενάτο δεν έχει καταφέρει να σταθεί σωματικά, οι Ουναϊ και Μαξίμοβιτς αποχώρησαν, και το αποτέλεσμα είναι μια ομάδα χωρίς συνοχή και δημιουργία. Ένα κέντρο που δεν μπορεί να ελέγξει ρυθμό, να στηρίξει άμυνα ή να δώσει πνοή στην επίθεση.

Μέσα σε όλα, ήρθαν και οι τραυματισμοί των Ντέσερς, Ρενάτο, Μπακασέτα και Καλάμπρια, για να δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Κανείς πλέον δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι βλέπει φως στο τούνελ. Ο κόσμος απομακρύνεται, οι εξέδρες αδειάζουν, και η έλλειψη πίστης είναι πιο εμφανής από ποτέ.

ΙΝΤΙΜΕ

Το πιο ανησυχητικό, όμως, δεν είναι απλώς ότι ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει να παίξει μέχρι το τέλος της σεζόν, κυνηγώντας απλώς μια θέση στην τετράδα. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι, αν χαθεί εντελώς η πίστη του κόσμου, τότε το χτύπημα θα είναι βαθύτερο και πιο επικίνδυνο. Ο Ράφα Μπενίτεθ, με το βαρύ βιογραφικό του, έχει ακόμη πίστωση χρόνου. Ο οπαδός θέλει να τον στηρίξει, αλλά για πόσο;

Κι όμως, ο Ισπανός τεχνικός είναι ίσως ο μόνος που φαίνεται να αντιλαμβάνεται πλήρως το βάρος της κατάστασης. Μετά την ήττα από τον Βόλο, ήταν ο μόνος που στάθηκε με ευθύνη και ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο, μόλις εννέα μέρες μετά την άφιξή του στο Κορωπί.

Ίσως, τελικά, αυτό το «σοκ» να είναι απαραίτητο. Για να σταματήσει ο Παναθηναϊκός να ζει με ψευδαισθήσεις περί πρωταθλητισμού και να αρχίσει να χτίζει πραγματικά μια ομάδα με ταυτότητα, χαρακτήρα και πλάνο. Γιατί μόνο τότε, με πράξεις και όχι με λόγια, μπορεί να επιστρέψει εκεί που ανήκει.