Μάλμε - Παναθηναϊκός 0-1: Ο Τζούριτσιτς του έδωσε το φιλί της ζωής και έφυγε με το διπλό από το Μάλμε

O Παναθηναϊκός με γκολ του Τζούριτσιτς στο 85ο λεπτό πανηγύρισε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 1-0 κόντρα στη Μάλμε για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Europa League, στον ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ.

Οι πράσινοι έχασαν πέναλτι με τον Σφιντέρσκι (20’) στο πρώτο ημίχρονο, είχαν δοκάρι με τον Τετέ στην επανάληψη (67’) αλλά ο Τζούριτσιτς μίλησε στο τέλος και πλέον η πρόκριση στην επόμενη φάση και τα νοκ-άουτ του Europa League είναι όλο και πιο κοντά.

Την επόμενη αγωνιστική και μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί εντός έδρας της Στουρμ Γκρατς (27/11, 22:00), ενώ οι Σουηδοί θα ταξιδέψουν στην Αγγλία για την αναμέτρηση κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ (27/11, 22:00) του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Το ματς

Το ξεκίνημα δεν ήταν ιδανικό για τον Παναθηναϊκό, καθώς οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά και απείλησαν δις στο πρώτο δεκάλεπτο, αγγίζοντας το προβάδισμα. Στο 8ο λεπτό ο Ρόσενγκρεν βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ, όμως η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι των «πρασίνων». Ένα λεπτό αργότερα, ο Λαφόν απέκρουσε σωτήρια την κεφαλιά του Τζούριτς, κρατώντας ανέπαφη την εστία του.

Το «τριφύλλι» στη συνέχεια ισορρόπησε το παιχνίδι και έφτασε μια «ανάσα» από το προβάδισμα στο «Ελέντα Στάντιον». Στο 18ο λεπτό, ο Σβιντέρσκι κέρδισε πέναλτι και ανέλαβε ο ίδιος την εκτέλεση, όμως ο Έλμποργκ έπεσε σωστά στη δεξιά του γωνία και νίκησε τον Πολωνό επιθετικό από τα έντεκα βήματα.

Ακολούθως, ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται να δημιουργήσουν επικίνδυνες φάσεις στην αντίπαλη περιοχή. Παρ’ όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός έβαλε δύσκολα στον εαυτό του μέσα από συνεχόμενα αμυντικά λάθη, με τον Πάλμερ-Μπράουν να επεμβαίνει σωτήρια με τάκλιν, προτού ο Χασκαμπάνοβιτς εκτελέσει από ευνοϊκή θέση, ύστερα από λάθος του Τουμπά.

Λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, οι «πράσινοι» χρειάστηκαν ξανά τη βοήθεια του τερματοφύλακά τους, με το Λαφόν να δηλώνει και πάλι «παρών», αποκρούοντας εντυπωσιακά το σουτ του Μπολίν και κρατώντας το 0-0 μέχρι την ανάπαυλα.

Στην επανάληψη, η εικόνα του Παναθηναϊκού παρέμεινε προβληματική, με τους γηπεδούχους να διατηρούν την πρωτοβουλία των κινήσεων και την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ να δυσκολεύεται τόσο δημιουργικά όσο και αμυντικά.

Παρά τη μέτρια παρουσία του, το «τριφύλλι» στάθηκε και άτυχο. Στο 67ο λεπτό, το εκπληκτικό σουτ του Τετε σταμάτησε στο δοκάρι, ενώ τρία λεπτά αργότερα (70’), η προσπάθεια του Κυριακόπουλου κόντραρε πάνω στον Γιόνσον και κατέληξε εκτός εστίας.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα, το «τριφύλλι» ανέβασε την απόδοσή του και βρήκε τελικά το γκολ που έψαχνε στο 85ο λεπτό. Ο Τζούριτσιτς, πήρε τη μπάλα μέσα στη περιοχήεκτέλεσε ψύχραιμα από το ύψος του πέναλτι και νίκησε τον Έλμποργκ, γράφοντας το 1-0 για τον Παναθηναϊκό.

Μάλμε: Ελμποργκ, Στρίγκερ, Γιάνσον, Τζούριτς, Μπουσανέλο, Ρόσενγκρεν, Μπουσούλατζιτς, Σκογκμαρ, Εκονγκ, Χασκαμπάνοβιτς, Μπολίν

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Πάλμερ - Μπράουν, Σιώπης, Τσιριβέγια, Τετέ, Ζαρουρί, Τζούριτσιτς, Σφιντέρσκι.