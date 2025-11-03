Παναθηναϊκός: Ποιος είναι ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα που θέλει για τεχνικό διευθυντή το «τριφύλλι»

Εν μέσω μιας περιόδου γεμάτη σημαντικές αλλαγές στο οργανόγραμμα της ομάδας, ο Παναθηναϊκός προχωρά την περίπτωση της αντικατάστασης του τεχνικού διευθυντή, λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνση του Γιάννη Παπαδημητρίου από τους «πράσινους». Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πρώτος υποψήφιος για την κάλυψη του κενού φέρεται να είναι ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, με τον οποίο το «τριφύλλι» βρίσκεται κοντά σε συμφωνία.

Ο 44χρονος Ισπανός έχει συμβόλαιο με την Βαλένθια, με την λύση του να μοιάζει ως μια τυπική διαδικασία οικονομικής φύσεως, για να ολοκληρωθεί η αποδέσμευση του από τις «νυχτερίδες» και να ανοίξει ο δρόμος για τον Παναθηναϊκό.

Το who is who του Κορόνα

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα γεννήθηκε στην Ισπανία, στη Ταλαβέρα ντε λα Ρέινα στις 12 Φεβρουαρίου του 1981. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από την ακαδημία της Ρεάλ Μαδρίτης, μετρώντας 30 εμφανίσεις με την Β' ομάδα των Μαδριλένων. Ακολούθησαν Ρεάλ Σαραγόσα, Πόλι Εχίδο, Αλμπαθέτε, Αλμερία και Μπρίσμπεϊν Ρόαρ, ενώ στην καριέρα του αγωνίστηκε σε όλα τα κλιμάκια των εθνικών ομάδων της Ισπανίας (εκτός της εθνικής ανδρών), κατακτώντας το Euro U16.

Στην Αλμέρια, στην οποία καθιερώθηκε ως ποδοσφαιριστής, λίγους μήνες μετά την απόσυρση του από την ενεργό δράση (στα 36 του), ανέλαβε χρέη αθλητικού διευθυντή από το 2017 έως το 2019. Ακολούθησε η πρόσληψη του από τη Βαλένθια, αρχικά ως επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ, θέση στην οποία παρέμεινε μόλις για ένα πεντάμηνο. «Μεταπήδησε» στη θέση του τεχνικού διευθυντή στις «Νυχτερίδες» και το 2022 ανέλαβε χρέη αθλητικού διευθυντή, θέση την οποία συνεχίζει να καλύπτει μέχρι σήμερα.

Έμφαση στις ακαδημίες, διαχείριση δύσκολων καταστάσεων

Ο Κορόνα στη μετάβαση του από τον ρόλο του ποδοσφαιριστή, σε αυτό του αθλητικού διευθυντή της Αλμέρια, στάθηκε εξαρχής στην σημασία ανάδειξης παικτών από τις ακαδημίες, στοιχείο το οποίο θέλει να «επαναφέρει» και ο Παναθηναϊκός όπως έχει δείξει από τις κινήσεις του το καλοκαίρι.

Στη Βαλένθια, ο 44χρονος βρέθηκε αντιμέτωπος με σημαντικά οικονομικά προβλήματα, κάτι που δεν του επέτρεψε ουσιαστικά να δουλέψει με μεγάλα μπάτζετ. Τη σεζόν 2020/21, όταν και πήγε στην Βαλένθια, ξόδεψε μόλις 50 χιλιάδες ευρώ για μεταγραφές, καταγράφοντας πωλήσεις σημαντικών παικτών που έφεραν περίπου 89 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της ομάδας. Την επόμενη σεζόν, ο Κορόνα έφερε στην Βαλένθια έναν παίκτη που μετέπειτα πούλησε για ένα σημαντικό ποσό στη Λίβερπουλ, τον Γεωργιανό τερματοφύλακα Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι.

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα (δεξιά) /ΑΠΕ ΜΠΕ

Σημαντικά ήταν τα έσοδα και το 2022/23, με τις πωλήσεις των Γκέδες (32 εκατ. στη Γούλβς) και Σολέρ (18 εκατ. στη Παρί) να προσφέρουν οικονομικές «ανάσες» στις «Νυχτερίδες». Συνολικά, στα πέντε χρόνια που βρίσκεται στην Βαλένθια ως αθλητικός διευθυντής, έχει καταφέρει να «γεμίσει» τα ταμεία της ομάδας, μετρώντας συνολικά κέρδη (συμπεριλαμβανομένων των προσθηκών εκτός από τις αποχωρήσεις/πωλήσεις) που ξεπερνούν τα 175 εκατομμύρια ευρώ.

Έντονη κριτική από τα ΜΜΕ

Παρά τις δυσκολίες που είχε να αντιμετωπίσει σε αυτά τα 5 έτη στη Βαλένθια, η κριτική από τα Μέσα προς το πρόσωπο του δεν έλειψε. Συγκεκριμένα, δημοσιεύματα από την Ισπανία κατηγορούν τον Κορόνα πως δεν έχει καταφέρει να δείξει κάποιο σημαντικό έργο ώστε να επανέλθει στην κανονικότητα η Βαλένθια, υπογραμμίζοντας πως από τη σεζόν 2020-21 που ανέλαβε ως αθλητικός διευθυντής, ο σύλλογος δεν έχει ξεπεράσει ποτέ τους 50 βαθμούς στη βαθμολογία της La Liga.

Οι φίλοι της ομάδας θεωρούν πως ο 44χρονος δεν έχει καταφέρει να παρουσιάσει κάποιο αποτελεσματικό πλάνο ανάκαμψης του συλλόγου, με καλύτερο «πλασάρισμα» στην βαθμολογία την 9η θέση τις σεζόν 2021/22 και 2023/24. Την περασμένη σεζόν, η Βαλένθια προσέλαβε για προπονητή τον Κάρλος Κορμπεράν, ο οποίος είχε ένα σύντομο πέρασμα από την χώρα μας στον πάγκο του Ολυμπιακού.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Υπό τις οδηγίες του 42χρονου τεχνικού, η Βαλένθια κατάφερε να αποφύγει τον υποβιβασμό την περασμένη σεζόν, τερματίζοντας στη 12η θέση με 46 βαθμούς. Τη σεζόν που διανύουμε, τα πράγματα δεν έχουν ξεκινήσει ιδανικά για τις «Νυχτερίδες». Έπειτα από 11 αγωνιστικές η Βαλένθια φιγουράρει στην 18η θέση του βαθμολογικού πίνακα, μετρώντας μονάχα 9 βαθμούς.

Η αποχώρηση του Κορόνα από το Μεστάγια μοιάζει να έχει ήδη δρομολογηθεί, με τον Παναθηναϊκό να θεωρεί τον 44χρονο Ισπανό κατάλληλο για την θέση του τεχνικού διευθυντή του συλλόγου.