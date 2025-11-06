Live η εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μάλμε για το Europa League

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Μάλμε (6/11, 19:45) στη Σουηδία για τη τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τον Ράφα Μπενίεθ να πραγματοποιεί το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο στον πράσινο πάγκο.

Το «τριφύλλι» βρίσκεται στην 22η θέση της βαθμολογίας μετά την ήττα από τη Φέγενορντ, ενώ αντίθετα οι Σουηδοί στην 31η με μόλις ένα βαθμό.

Σημαντική είδηση για τον Ισπανό προπονητή είναι η επιστροφή του Τάσου Μπακασέτα στην αποστολή. Ο Έλληνας διεθνής μέσος ξεπέρασε το τράβηγμα που τον είχε αφήσει εκτός από το πιο πρόσφατο ευρωπαϊκό παιχνίδι κόντρα στη Φέγενορντ.



Ωστόσο, το απουσιολόγιο περιλαμβάνει ονόματα όπως τον Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος κρίθηκε ανέτοιμος, του Ντάβιντε Καλάμπρια, που συνεχίζει ατομικό πρόγραμμα για την επάνοδό του, και του Ρενάτο Σάντσες, που ακολούθησε θεραπεία και αναμένεται να μπει στις προπονήσεις τις επόμενες μέρες.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Πάλμερ - Μπράουν, Σιώπης, Τσιριβέγια, Τετέ, Ζαρουρί, Τζούριτσιτς, Σφιντέρσκι.

