Πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού πιθανός αντικαταστάτης του Βίτορ Περέιρα στην Γουλβς

Η Γουλβς δεν τα πηγαίνει καλά στην φετινή Πρέμιερ Λίγκ, καθώς είναι χωρίς νίκη, έπειτα από 10 αγωνιστικές και ουραγός στη βαθμολογία, με μόλις δύο βαθμούς. Η διοίκηση, όπως ήταν λογικό, θεωρώντας πως η ομάδα χρειαζόταν ένα... ηλεκτροσόκ, προχώρησε στην απόλυση του Βίτορ Περέιρα.

Ο γνώριμος στα ελληνικά γήπεδα, Πορτογάλος τεχνικός, ο οποίος είχε περάσει και από τον Ολυμπιακό το 2015, ανέλαβε τους «λύκους», τον περασμένο Δεκέμβριο και κατάφερε να κρατήσει την ομάδα στην κατηγορία. Ωστόσο η πολύ άσχημη εκκίνηση στη φετινή σεζόν, ήταν καταδικαστική για εκείνον.

Wolves have parted company with head coach Vitor Pereira.



We would like to thank Vitor and his staff for their tireless work during their time at Molineux. — Wolves (@Wolves) November 2, 2025

Σύμφωνα λοιπόν με τα διεθνή ρεπορτάζ, ο Ρουί Βιτόρια εξετάζεται πολύ σοβαρά από τους «λύκους», με τις εξελίξεις να αναμένονται άμεσα. Η συνεργασία του Ρούι Βιτόρια με τον Παναθηναϊκό ολοκληρώθηκε μετά από 319 ημέρες συμπόρευσης στα μέσα Σεπτεμβρίου, με τον Πορτογάλο τεχνικό να επωμίζεται την πολύ κακή εκκίνηση του «τριφυλλιού» στο πρωτάθλημα, παρά την πρόκριση στην League Phase του Europa League.

Στους 11 μήνες που αποτέλεσε προπονητή των «πρασίνων», ο 55χρονος τεχνικός έκατσε στον πάγκο σε 43 παιχνίδια, έχοντας 23 νίκες, 9 ισοπαλίες και 11 ήττες. Ο συντελεστής τερμάτων της ομάδας ήταν 64 υπέρ και 49 κατά, ήτοι ο Βιτόρια έφυγε με 53% σε νίκες και περίπου 1,5 γκολ ανά αγώνα υπέρ και 1,1 γκολ κατά. Μιλάμε για ποσοστά που δεν αντιπροσωπεύουν το μέγεθος του Παναθηναϊκού.

Παραταύτα, ο Βιτόρια παρουσιάζεται από τα ξένα ΜΜΕ ως υποψήφιος αντικαταστάτης του πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, Βίτορ Περέιρα.