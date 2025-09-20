Αυτή είναι η ομάδα που έχει «κυκλώσει» το όνομα του Ρουί Βιτόρια

Ο Ρουί Βιτόρια αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, εδώ και πέντε ημέρες, και ο Πορτογάλος τεχνικός, κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά, αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο 54χρονος προπονητής έκατσε στην άκρη του πάγκου του «τριφυλλιού» τον Οκτώβριο του 2024 και αποχώρησε μετά από έντεκα μήνες, έπειτα από δυο ανεπιτυχή αποτελέσματα κόντρα σε Λεβαδειακό και Κηφισιά στο ξεκίνημα της Stoiximan Super League, αφήνοντας πίσω του ένα ρεκόρ 23 νικών, 9 ισοπαλιών και 11 ηττών σε 43 αγώνες.

Σύμφωνα όμως με πληροφορίες από την Πορτογαλία η Αλ Αχλί της Αιγύπτου έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της για τον Βιτόρια και θα προσπαθήσουν να τον κάνουν δικό τους μετά τις αρνητικές απαντήσεις που έλαβε από τον Φερνάντο Σάντος και τον Ρενάτο Πάιβα.

Όπως τονίζει το εν λόγω ρεπορτάζ, ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού είναι ο επικρατέστερος υποψήφιος για να αναλάβει τα ηνία της ομάδας του Κάϊρο.