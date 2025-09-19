Παναθηναϊκός: Τα δεδομένα για Ρέμπροφ και το καθοριστικό ραντεβού που... έρχεται

Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ είναι αυτή την στιγμή το πρώτο «άλογο» στην... κούρσα της διαδοχής στον πάγκο του Παναθηναϊκού, απ’ την στιγμή που δεν καρποφόρησαν οι συζητήσεις των «πράσινων» με τον Ρότζερ Σμιντ, ο οποίος ήταν πολύ θετικός στην προοπτική του «τριφυλλιού», αλλά σε άλλο timing. Σε καλοκαιρινή βάση, με τον ίδιο να έχει κάνει την προετοιμασία, να έχει συμμετοχή στις μεταγραφές, στο «χτίσιμο», σε όλα... Λογικό και καθ’ όλα τίμιο απ’ την πλευρά του (πολύ σοβαρού) Γερμανού προπονητή, που θέλει ότι πρότζεκτ αναλαμβάνει να είναι απ’ την αρχή κι όχι μεσούσης της περιόδου, όπως είχε κάνει πριν από 4 χρόνια κι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Πλέον τα «φώτα», οι επαφές και οι διαπραγματεύσεις έχουν πέσει στον 51χρονο Ουκρανό τεχνικό, ο οποίος αποτελεί εισήγηση του Γιάννη Παπαδημητρίου. Δεν κατάφερε να τον «περάσει» δύο φορές ως στέλεχος της ΑΕΚ το 2021 και το 2022 και ήταν στις πρώτες επιλογές που είχε στο μυαλό του για τον «πράσινο» πάγκο, μαζί με τον Ολλανδό Μαρκ Φαν Μπόμελ, όταν τέθηκε επί τάπητος το «διαζύγιο» με τον Ρουί Βιτόρια.

Προφανώς δεν είναι κι ο μοναδικός υποψήφιος αυτή την στιγμή για έναν Παναθηναϊκό που συνεχίζει να μελετάει διάφορα ονόματα της αγοράς που να ταιριάζουν στο περίγραμμα που έχει τεθεί εξαρχής για έναν προπονητή ο οποίος θα έρθει και θα είναι σε θέση να αφήσει απ’ την πρώτη μέρα το «αποτύπωμά» του.

Το μεγάλο ζήτημα με τον Ρεμπρόφ είναι ένα: Ούτε το οικονομικό (μ’ ένα κασέ που ξεπερνάει τα 2 εκατ. ευρώ, ούτε η προοπτική της μετακόμισής του στην Ελλάδα που μέχρι πριν από 2-3 καλοκαίρια, δεν τον «έψηνε». Το θέμα έχει να κάνει με το συμβόλαιο που έχει με την ομοσπονδία της Ουκρανίας έως τον Ιούλιο του 2026, ήτοι μέχρι και το τέλος του Μουντιάλ, το οποίο δεσμεύει το επόμενο βήμα του.

Ναι, στην Ουκρανία τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα... ρόδινα για τον ίδιο διότι η εκκίνησή της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι κάκιστη (ειδικά μετά την εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 με το Αζερμπαϊτζάν στις 9 Σεπτεμβρίου) και η κριτική που έχει δεχθεί είναι πάρα πολύ σκληρή.

Δεν θέλει να φανεί πως «πουλάει» την εθνική

Ο ίδιος δεν είναι καθόλου αρνητικός με την προοπτική του Παναθηναϊκού, όμως επειδή είναι ένας απ’ τους πλέον εμβληματικούς -μαζί με τον Αντρέι Σεφτσένκο- ποδοσφαιρανθρώπους της Ουκρανίας, δεν θέλει να βγει προς τα έξω η εικόνα πως «πούλησε» την εθνική ομάδα για να φύγει και να εργαστεί σε κλαμπ του εξωτερικού. Ειδικά στη φάση που είναι όλη η χώρα με τον πόλεμο που μαίνεται εδώ και τρία χρόνια με τη Ρωσία. Γι’ αυτό και για την ώρα παίζει... άμυνα, όπως φάνηκε και στις δηλώσεις που έκανε την Πέμπτη (18/9) στο «ukrfootbuaall.ua».

«Ρωτήστε τους ίδιους, τους Έλληνες δημοσιογράφους, που τα γράφουν αυτά. Έχω ενεργό συμβόλαιο με την Ουκρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, πώς θα μπορούσα να διαπραγματεύομαι με άλλον σύλλογο; Αυτά είναι όλα φήμες. Εμένα με ενδιαφέρει να δουλεύω με την Εθνική Ουκρανίας», ήταν το σχόλιο του Ρεμπρόφ, ο οποίος θέλει να κρατήσει το όλο ζήτημα χαμηλά.

Μέχρι πότε; Μέχρι να γίνει ένα καθοριστικό ραντεβού με την υπόλοιπη διοίκηση της ουκρανικής Ομοσπονδίας (στην οποία μάλιστα είναι και... αντιπρόεδρος), προκειμένου να «ζυγίσουν» όλα τα δεδομένα.

Ο Ρεμπρόφ, νιώθοντας κουρασμένος απ’ την κριτική που του ασκείται εντός των τειχών, θέλει να βρεθεί μία συμβιβαστική λύση. Να υπάρξει δηλαδή ένας χωρισμός που θα παρουσιαστεί προς τα έξω πως ήρθε «κοινή συναινέσει» και δεν θα το «χρεωθεί» ο ίδιος. Απ’ την άλλη πλευρά η Ομοσπονδία δεν είναι (για την ώρα) έτοιμη για διάδοχη κατάσταση στον πάγκο της εθνικής Ουκρανίας, ιδίως πριν απ’ τα καθοριστικά ματς του Οκτωβρίου με Ισλανδία (10/10 εκτός) και Αζερμπαϊτζάν (13/10, εντός) που θα κρίνουν εν πολλοίς το κατά πόσο θα μπορέσει η ουκρανική ομάδα να πάρει τουλάχιστον τη 2η θέση στον όμιλό της (πίσω απ’ τη Γαλλία) και να πάει στα playoffs.

Αυτό το ραντεβού με τη διοίκηση της Ομοσπονδίας, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες των Ουκρανών δημοσιογράφων αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες, προκειμένου να ξεκαθαρίσει μια και καλή την κατάσταση.

Πολύ δύσκολο το περί «παράλληλης» απασχόλησης

Το ενδεχόμενο να παραμείνει ο Ρεμπρόφ και στον πάγκο της Ουκρανίας και να εργαστεί παράλληλα (ως το καλοκαίρι) στον πάγκο του Παναθηναϊκού για την ώρα μοιάζει να είναι εντελώς εκτός... κάδρου. Διότι θα ήταν βλαβερό και μη λειτουργικό για τους «πράσινους», οι οποίοι θέλουν έναν προπονητή, ο οποίος θα είναι απόλυτα αφοσιωμένος στην ομάδα, ειδικά στη φάση που βρίσκεται αυτή την στιγμή ο Παναθηναϊκός.

Για την ώρα στο «τριφύλλι» έχουν καθορίσει τη θέση τους προς τον Ρεμπρόφ και τηρούν στάση... αναμονής, προκειμένου να ξεκαθαρίσει ο ίδιος την κατάσταση με την Ομοσπονδία της Ουκρανίας. Και παράλληλα, εξακολουθούν να κινούνται στην «αγορά» και να μιλούν και με άλλους προπονητές. Και είναι ξεκάθαρο πως σ’ αυτή τη φάση ο Ρεμπρόφ δεν είναι ο μοναδικός υποψήφιος. Δείχνει ως το μεγάλο φαβορί, όμως υπάρχει κι άλλος ένας τεχνικός που ενδιαφέρει έντονα τους «πράσινους», καθώς καλύπτει το προφίλ που ψάχνουν...

Πηγή: Athletiko