Ο Ρέμπροφ μίλησε για το φημολογούμενο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός επισημοποίησε την συμφωνία του με τον Χρήστο Κόντη, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο 50χρονος τεχνικός θα παραμείνει στον πάγκο μέχρι να βρεθεί αξιόπιστη λύση, μετά την αποχώρηση του Ρουί Βιτόρια.

Την ίδια ώρα, έντονη φημολογία θέλει τον Σεργκέι Ρεμπρόφ να έχει προταθεί και να βρίσκεται στη λίστα των «πρασίνων». Ωστόσο, ο ίδιος ο Ουκρανός τεχνικός μίλησε στο «ukrfootbuaall.ua» και κλήθηκε να σχολιάσει τα σενάρια βάζοντας... φρένο στη φημολογία, τονίζοντας πως δεσμεύεται με συμβόλαιο με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας: «Ρωτήστε τους Έλληνες δημοσιογράφους που τα γράφουν αυτά. Έχω ενεργό συμβόλαιο με την Ουκρανική Ομοσπονδία, πώς θα μπορούσα να διαπραγματεύομαι με άλλον σύλλογο; Αυτά είναι όλα φήμες».

Σε ερώτηση για το αν τον ενδιαφέρει κάποια στιγμή η προοπτική του Παναθηναϊκού, απάντησε:

«Εμένα με ενδιαφέρει να δουλεύω με την Εθνική Ουκρανίας».