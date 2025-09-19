Παναθηναϊκός: Στο προσκήνιο οι Σάντος και Ρεμπρόφ για τον πάγκο

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε φάση αναζήτησης προπονητή μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Ρουί Βιτόρια. Στο επικείμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (21/9, 21:00), καθήκοντα υπηρεσιακού θα εκτελέσει ο Χρήστος Κόντης.



Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πορτογαλία, δύο δυνατά ονόματα εξετάζονται σοβαρά για την τεχνική ηγεσία. Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ, 51 ετών, παλαίμαχος επιθετικός με θητεία σε Ντιναμό Κιέβου και Τότεναμ, διαθέτει σημαντική προπονητική εμπειρία σε Ουκρανία και εξωτερικό (Ντιναμό Κιέβου, Αλ Αχλί, Φερεντσβάρος, Αλ Άιν) και από το 2021 καθοδηγεί την εθνική ομάδα της Ουκρανίας.



Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα της πορτογαλικής «Record» αναφέρουν πως οι «πράσινοι» έχουν στη λίστα τους και τον Φερνάντο Σάντος. Ο 70χρονος τεχνικός, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα στην Ελλάδα από τη θητεία του στην εθνική ομάδα, φέρεται να έχει απορρίψει πρόσφατη πρόταση της Αλ Αχλί Αιγύπτου, καθώς προτεραιότητά του είναι η επιστροφή στη χώρα μας.



Ο Σάντος αποχώρησε πριν από λίγες εβδομάδες από την εθνική ομάδα του Αζερμπαϊτζάν, ύστερα από ένα σερί έντεκα αγώνων χωρίς νίκη, που κορυφώθηκε με τη βαριά ήττα 5-0 από την Ισλανδία. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού εκτιμούν ιδιαίτερα την προσωπικότητα και την εμπειρία του και δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις σύντομα.