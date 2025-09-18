Οριστικά με κόσμο το ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Παρά το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών το ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, η φετινή προσθήκη στον αθλητικό νόμο επέτρεψε στους φιλάθλους του «τριφυλλιού» να δώσουν κανονικά το παρών στην αναμέτρηση της Κυριακής (21/9,21:00) κόντρα στον αιώνιο αντίπαλο.

Αξίζει να αναφέρουμε πως η ΔΕΑΒ, είχε επιβάλλει ποινή μιας αγωνιστικής στον Παναθηναϊκό για σπασμένα καθίσματα και ρίψεις στο ματς της περασμένης αγωνιστικής κόντρα στην Κηφισιά στο «Πανθεσσαλικό» αλλά χάρη σε μια φετινή προσθήκη στον αθλητικό νόμο, το ντέρμπι αιωνίων της Κυριακής (21/9) θα διεξαχθεί κανονικά με την παρουσία των φιλάθλων του Παναθηναϊκού.

Συγκεκριμένα στις 7 Φεβρουαρίου 2025 ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης είχε περάσει τροπολογία στη Βουλή και είχε ακυρώσει τη δυνατότητα της ΔΕΑΒ να εφαρμόζει άμεσα την ποινή «κεκλεισμένων των θυρών» και όπως όλα δείχνουν ο Παναθηναϊκός θα εκτίσει την ποινή της είτε στο ματς με τον Ατρόμητο (5/10, 21:30) είτε στον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR (26/10, 17:30), για την 6η ή 8η αγωνιστική.