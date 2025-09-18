Παναθηναϊκός: Επίσημη η επιστροφή του Χρήστου Κόντη στο «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον Χρήστο Κόντη, με τον 50χρονο τεχνικό να αναλαμβάνει και επίσημα την τεχνική ηγεσία της ομάδας, σηματοδοτώντας την τρίτη του θητεία στον πάγκο των «πρασίνων».

Ο Κόντης υπήρξε στενός συνεργάτης του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στους «πράσινους» από το καλοκαίρι του 2021 έως τον Δεκέμβριο του 2023, ενώ στη συνέχεια κλήθηκε να αναλάβει χρέη πρώτου προπονητή, μετά την αποχώρηση του Φατίχ Τερίμ στο φινάλε της σεζόν 2023/24. Μάλιστα, υπό τις οδηγίες του 50χρονου ο Παναθηναϊκός κατέκτησε τον τελευταίο του τίτλο, επικρατώντας με 1-0 του Άρη στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

O Χρήστος Κόντης αναμένεται να έχει στο πλευρό του ως άμεσο συνεργάτη του τον Γιάννη Κοντοέ, ο οποίος μέχρι πέρυσι ήταν βοηθός προπονητής του Βίκτορ Σάντσεθ στην Ολίμπια Λιουμπλιάνας, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Σλοβενίας.

Στο πλάι του, όπως και την σεζόν 2023/24, θα έχει επίσης τον Αλέξανδρο Τζιόλη, πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, αλλά και τους Ευθύμη Κυπριανού (γυμναστής) και Χάρη Τσελεμπώνη (αναλυτής).

Προπονητής τερματοφυλάκων θα παραμείνει ο Γιώργος Μουντάκης, ο οποίος εδώ και χρόνια βρίσκεται στην ομάδα, έχοντας δώσει τα διαπιστευτήριά του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Χρήστο Κόντη, ο οποίος αναλαμβάνει άμεσα την τεχνική ηγεσία της ομάδας.



Αυτή είναι η δεύτερη θητεία του Έλληνα προπονητή στον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τον οποίο κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2024! Και βέβαια είναι η τρίτη παρουσία του στο τεχνικό τιμ, αφού από το καλοκαίρι του 2021 έως τον Δεκέμβριο του 2023 ήταν πρώτος βοηθός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.



Ο Χρήστος Κόντης ξεκίνησε την προπονητική σε ηλικία 36 ετών ως βοηθός προπονητή στον ΑΠΟΕΛ. Ακολούθησε η Αλ Νασρ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Τη σεζόν 2017-18 εργάστηκε ως βοηθός προπονητή στον Ολυμπιακό και στο τέλος της περιόδου ανέλαβε πρώτος προπονητής για ενάμισι μήνα. Το 2019 πήγε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τη Χατά, όπου παρέμεινε για ένα χρόνο. Τον Φεβρουάριο του 2024 ανέλαβε την ομάδα του Βόλου, προτού συνεργαστεί με την ομάδα μας.



Καλωσορίζουμε τον Χρήστο ξανά στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!».