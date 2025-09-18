Παναθηναϊκός: Στο «κάδρο» για τον πάγκο ο Σεργκέι Ρεμπρόφ

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε νέα σελίδα μετά το «διαζύγιο» με τον Ρουί Βιτόρια και βρίσκεται ήδη σε αναζήτηση του επόμενου προπονητή που θα αναλάβει την ομάδα. Μέχρι να βρεθεί ο μόνιμος διάδοχος, ο Χρήστος Κόντης αναλαμβάνει προσωρινά τα ηνία, με πρώτο του μεγάλο τεστ το ντέρμπι των «αιωνίων» απέναντι στον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο την Κυριακή (21/9, 21:00). Ο 46χρονος τεχνικός, που γνωρίζει καλά το «τριφύλλι» από τη θητεία του ως βοηθός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και αργότερα ως υπηρεσιακός στο φινάλε της περσινής σεζόν, διατηρεί αρκετές πιθανότητες να παραμείνει στο τεχνικό επιτελείο και υπό τον νέο προπονητή.



Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ένα από τα ονόματα που απασχολούν έντονα τους «πράσινους» είναι αυτό του Σεργκέι Ρεμπρόφ. Ο 51χρονος Ουκρανός, γνωστός για τη λαμπρή πορεία του ως επιθετικός με τις φανέλες των Ντιναμό Κιέβου, Τότεναμ, Γουέστ Χαμ και Ρούμπιν Καζάν, έχει στο ενεργητικό του 75 συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του. Μετά την απόσυρσή του από τα γήπεδα το 2009, ακολούθησε μια πετυχημένη προπονητική πορεία.



Στη Ντιναμό Κιέβου κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Ουκρανίας (2014-17), ενώ στη συνέχεια εργάστηκε στην Αλ Αχλί της Σαουδικής Αραβίας, στη Φερεντσβάρος της Ουγγαρίας και στην Αλ Αΐν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπου οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του νταμπλ. Από το 2021 είναι ομοσπονδιακός τεχνικός της Ουκρανίας, θέση που αυτή την περίοδο αμφισβητείται, καθώς υπάρχουν εσωτερικές πιέσεις για την αποχώρησή του.



Η περίπτωση του Ρεμπρόφ μόνο απλή δεν είναι, καθώς δεσμεύεται από συμβόλαιο με την ομοσπονδία της χώρας του. Παρόλα αυτά, στον Παναθηναϊκό βλέπουν στο πρόσωπό του έναν προπονητή με εμπειρία σε υψηλό επίπεδο και διεθνείς παραστάσεις, ικανό να οδηγήσει την ομάδα στο επόμενο βήμα. Ο Ουκρανός τεχνικός συνηθίζει να παρατάσσει τις ομάδες του σε σχηματισμό 4-2-3-1, αλλά παραμένει ευέλικτος στις τακτικές του επιλογές.



Στο πρόσφατο παρελθόν, το όνομά του είχε συνδεθεί και με άλλες ελληνικές ομάδες, όπως ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, χωρίς όμως να υπάρξει συμφωνία. Η τωρινή συγκυρία φέρνει ξανά τον Ρεμπρόφ στο προσκήνιο της Super League, με το «τριφύλλι» να εξετάζει σοβαρά αν μπορεί να τον φέρει στην Αθήνα για να αναλάβει το πρότζεκτ της επόμενης ημέρας.