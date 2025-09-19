Από τον Φυλακούρη στον Κόντη: Τα αποτελέσματα των υπηρεσιακών προπονητών του Παναθηναϊκού

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναμετρώνται την Κυριακή (21/9, 21:00) στη Λεωφόρο για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι «πράσινοι», έπειτα από το «διαζύγιο» με τον Ρουί Βιτόρια, θα έχουν στον πάγκο τους ως υπηρεσιακό προπονητή τον Χρήστο Κόντη, ο οποίος επιστρέφει στο τριφύλλι στον... ίδια θέση με αυτή που βρέθηκε το 2024. Τότε, ο 50χρονος τεχνικός κατόρθωσε να κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας από τον Άρη, αναλαμβάνοντας τον σύλλογο για μόλις δύο αγώνες.

Ο υπηρεσιακός προπονητής, θα μπορούσε κάλλιστα να ονομάζεται και «άνθρωπος ειδικών αποστολών». Συνήθως, αναλαμβάνει μια ομάδα η οποία βρίσκεται σε μια άσχημη -αγωνιστική- κατάσταση, ένα σύνολο παικτών που κατά πάσα πιθανότητα έχει εύθραυστη ψυχολογία και το κυριότερο: η θέση του είναι προσωρινή.

Με αφορμή την επιστροφή του Χρήστου Κόντη στον Παναθηναϊκό, κάναμε μια... αναδρομή στο παρελθόν και βρήκαμε τα αποτελέσματα των «πράσινων» όταν στον πάγκο τους βρίσκεται κάποιος υπηρεσιακός προπονητής.

Ο εντυπωσιακός απολογισμός και το «μελανό» σημείο στα ντέρμπι «αιωνίων»

Ο Παναθηναϊκός έχει χτίσει μια περίεργη, αλλά εντυπωσιακή παράδοση όταν πορεύεται με «προσωρινές λύσεις». Σε 17 αγώνες με προπονητές λίγων ημερών, οι «πράσινοι» μετρούν 10 νίκες, 6 ισοπαλίες και μόλις 1 ήττα!

Βέβαια, οι αριθμοί δεν λένε όλη την αλήθεια. Στα τρία ντέρμπι «αιωνίων» με υπηρεσιακό στον πάγκο, οι «πράσινοι» μετρούν 0 νίκες, 2 ισοπαλίες και 1 ήττα. Μάλιστα, η μοναδική ήττα σε αυτήν τη μακρά λίστα καταγράφηκε κόντρα στον Ολυμπιακό, τον Μάιο του 2021 με τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο στον πάγκο (1-4).

Αντίθετα, σε κρίσιμα παιχνίδια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και του Κυπέλλου Ελλάδας , οι υπηρεσιακοί έγραψαν ιστορία. Ο Τότης Φυλακούρης οδήγησε το «τριφύλλι» στη νίκη-πρόκριση επί της Σεβίλλης το 2005 στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ, ενώ ο Χρήστος Κόντης ήταν αυτός που κατέκτησε τον τελευταίο τίτλο του Παναθηναϊκού, το Κύπελλο Ελλάδας του 2024 απέναντι στον Άρη.

Η προϊστορία δείχνει πως οι «πράσινοι» σπάνια… σκοντάφτουν όταν έχουν υπηρεσιακό προπονητή. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ομάδα είναι καταδικασμένη να πετύχει, αλλά ότι οι αριθμοί κρύβουν τη δική τους ξεχωριστή μαγεία. Και την Κυριακή, στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, θα φανεί αν το παράδοξο αυτό θα συνεχιστεί.

Αναλυτικά η λίστα με τα αποτελέσματα των υπηρεσιακών προπονητών

Χρήστος Κόντης



25/05/2024 – Κύπελλο: Παναθηναϊκός - Άρης 1-0

19/05/2024 – Πρωτάθλημα: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 2-2

Σωτήρης Συλαϊδόπουλος



16/05/2021 – Πρωτάθλημα: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-4

12/05/2021 – Πρωτάθλημα: Άρης - Παναθηναϊκός 0-0

18/10/2020 – Πρωτάθλημα: ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 2-2

Στιβ Ρούτερ



07/11/2015 – Πρωτάθλημα: Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 1-2

Γιάννης Βονόρτας



21/04/2013 – Πρωτάθλημα: Παναθηναϊκός - Βέροια 3-2

14/04/2013 – Πρωτάθλημα: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-1

07/04/2013 – Πρωτάθλημα: Παναθηναϊκός - Πανιώνιος 0-0

Γιάτσεκ Γκμοχ

20/11/2010 – Πρωτάθλημα: Παναθηναϊκός - Ηρακλής 4-2

Γιάσμινκο Βέλιτς



01/10/2006 – Πρωτάθλημα: ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 3-3

24/09/2006 – Πρωτάθλημα: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-1

17/09/2006 – Πρωτάθλημα: Πανιώνιος - Παναθηναϊκός 0-1

Τότης Φυλακούρης



16/02/2005 – Κύπελλο UEFA: Παναθηναϊκός - Σεβίλλη 1-0

12/02/2005 – Πρωτάθλημα: Παναθηναϊκός - Απόλλων Καλαμαριάς 5-1

Νίκος Καρούλιας



25/05/1997 – Πρωτάθλημα: Ηρακλής - Παναθηναϊκός 0-2

Μάικ Γαλάκος

