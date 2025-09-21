Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Πέντε ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο που έμειναν αξέχαστα

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα αναμετρηθούν απόψε (21/9, 21:00) στην Λεωφόρο με στόχο την νίκη. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν το πολυπόθητο «διπλό» που θα τους διατηρήσει σε τροχιά πρωτιάς, ενώ οι «πράσινοι» με τον Κόντη στο τιμόνι θα προσπαθήσουν να κάνουν ένα νέο, ελπιδοφόρο ξεκίνημα, απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο.

Τα ντέρμπι ανάμεσα στις δυο ομάδες είναι πάντοτε ιδιαίτερα, ακόμη κι αν δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Το απόλυτο ποδοσφαιρικό παιχνίδι στην Ελλάδα, μας έχει χαρίσει πολλές ιστορίες. Το flash.gr σας παρουσιάζει κάποιες από τις πιο άγνωστες και... ανένδοτες από τις παρελθοντικές «μάχες» στην Λεωφόρο.

Ο Αλέφαντος και η μυρωδιά της τσίκνας στα αποδυτήρια

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Άνοιξη 2004, λίγες εβδομάδες μετά την επιστροφή του Νίκου Αλέφαντου στον πάγκο του Ολυμπιακού (19 Μαρτίου 2004). Το ντέρμπι στη Λεωφόρο έληξε 2-2 στο περίφημο «ντέρμπι του Δούρου», ένα από τα πιο ηλεκτρισμένα της 20ετίας. Η ένταση, τα διαιτητικά παράπονα και οι δηλώσεις που ακολούθησαν ήταν το σημείο αναφοράς του παιχνιδιού, ωστόσο συνέβη και ένα ιδίαιτερο σκηνικό στα αποδυτήρια.

Λέγεται ότι ο Αλέφαντος ήθελε να «σπάσει» την ένταση πριν/μετά το ντέρμπι με… τσίκνισμα για να χαλαρώσει τους παίκτες και να δέσει την ομάδα. Η ιστορία αυτή παραμένει άγνωστη μέχρι και σήμερα, δεν έχει γραπτές, αλλά περισσότερο προφορικές πηγές.



Ο... γήινος Βαζέχα και ο οδηγός ταξί

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μπορεί ο Κριστόφ Βαζέχα να είναι μια από τις πιο εμβληματικές φιγούρες στην ιστορία του «τριφυλλιού», ο ίδιος όμως ένιωθε... υπηρέτης του κλαμπ και στις δημόσιες εμφανίσεις του, κρατούσε πάντα το προφίλ του... αντιστάρ. Χαμηλοί τόνοι και επαγγελματισμός ήταν δυο λέξεις που τις είχε «παντρευτεί» καθόλη την διάρκεια της πορείας του.

Μετά από καταιγιστικό ντέρμπι στη Λεωφόρο, ο Βαζέχα (λέγεται ότι) έφυγε μόνος του μ’ ένα ταξί από την Αλεξάνδρας — «σαν να ‘ταν μια οποιαδήποτε βάρδια», χωρίς απαιτήσεις, χωρίς συνοδείες. Η σκηνή έχει ειπωθεί σε οπαδικές διηγήσεις ως απόδειξη του πόσο «γήινος» ήταν.



Χωρίς να έχει γίνει γνωστό το παιχνίδι, ο ίδιος, μετά από ένα ντέρμπι «αιωνίων» που φέρεται να ήταν ο πρωταγωνιστής, έφυγε μόνος του με ένα ταξί, χωρίς συνοδεία. Αυτό μεταφέρθηκε από στόμα σε στόμα, ενώ ο ταξιτζής ήταν έκπληκτος όταν αντιλήφθηκε πως μεταφέρει έναν «θρύλο» του ποδοσφαίρου.





Η βροχή αντικειμένων το 2015 και τα... κινητά

Eurokinissi

Τα ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού έχουν στιγματιστεί και από σοβαρά επεισόδια στις κερκίδες. Ένα από αυτό ήταν και το ντέρμπι στην Λεωφόρο τον Νοέμβριο του 2015.

Το παιχνίδι δεν άρχισε ποτέ, με ρίψεις φωτοβολίδων και αντικειμένων προς τον πάγκο του Ολυμπιακού να μην σταματούν. Ο Ολυμπιακός πήρε το παιχνίδι με 0-3 στα χαρτιά. Το ιδιαίτερο της υπόθεσης όμως δεν ήταν αυτό, καθώς επεισόδια έχουν συμβεί ουκ ολίγες φορές. Μέσα στα αντικείμενα που εκτοξεύθηκαν προς τον πάγκο του Ολυμπιακού, βρέθηκαν και κάποια... κινητά. Κάτι που θυμίζει εποχές Φίγκο, όταν ο Πορτογάλος είχε επιστρέψει στο Καμπ Νου ως αντίπαλος και δέχθηκε... κάθε λογής αντικείμενο, μεταξύ άλλων και συσκευές τηλεφώνου.



Ο Σόουζα και η κιθάρα

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε ιστορίες των αποδυτηρίων έχουν κυκλοφορήσει αρκετά... αξιοπερίεργα γεγονότα. Ένα από αυτά είναι και του Βραζιλιάνου Σόουζα των «πρασίνων», όταν πριν τα μεγάλα παιχνίδια με τον «αιώνιο» αντίπαλο, έπιανε την κιθάρα του για να ελαφρύνει την ατμόσφαιρα και να αποβάλλει το άγχος.



Άλλωστε, οι Βραζιλιάνοι είναι γνωστοί για το ταπεραμέντο τους στην μουσική και την «τρέλα» που κουβαλάνε. Ένα σύγχρονο παράδειγμα αποτελεί και ο Ροντινέι του Ολυμπιακού, που έχει μπει στις καρδιές των οπαδών της ομάδας του Πειραιά.



Ο Μπασινάς και η φανέλα στον Τζόρτζεβιτς

AI Generated/ Flash.gr

Σε μια από τις πιο έντονες ποδοσφαιρικές βραδιές του 2003, τότε που τα παιχνίδια έιχαν μεγάλη ένταση, τόσο εντός, όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου, οι τεράστιες προσωπικότητες ήταν ουσιαστικά «εχθροί» για 90 λεπτά, αλλά φίλοι μετά την λήξη της αναμέτρης, κάτι που δεν άρεσε πάντα στους θερμόαιμους οπαδούς.

Οι τότε αρχηγοί, Άγγελος Μπασινάς και Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς είχαν αμοιβαίο σεβασμό ο ένας για τον άλλο και μπροστά σε «γιούχες» και υβριστικά συνθήματα των οπαδών είχαν ανταλλάξει φανέλες. Η φωτογραφία δεν έχει βρεθεί μέχρι και σήμερα σε δημόσιο αρχείο, ωστόσο η σκηνή έμεινε στην ιστορία, αφού οι φίλοι του Παναθηναϊκού αντιλήφθηκαν την κίνηση αυτή και την υποδέχθηκαν με αποδοκιμασίες. Μάλιστα, κάποιοι έσπευσαν να κατηγορήσουν τον Μπασινά ως... προδότη, κάτι που φυσικά δεν ίσχυε, αφού ο ίδιος έδωσε τα πάντα για την φανέλα με το «τριφύλλι».

