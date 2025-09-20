Ροντινέι: «Δεν είχα πατέρα για να με πάει στην προπόνηση»- Η συγκινητική του ανάρτηση

Μια τρυφερή στιγμή έζησε ο Ροντινέι πηγαίνοντας για προπόνηση στο Ρέντη. Ο έμπειρος δεξιός μπακ του Ολυμπιακού σταμάτησε στον δρόμο όταν είδε έναν πατέρα να συνοδεύει τον μικρό γιο του ,φορούσε φανέλα της ομάδας και θέλησε να τους μιλήσει. Η εικόνα ξύπνησε στον ίδιο έντονες αναμνήσεις από τα παιδικά του χρόνια στη Βραζιλία, όπου μεγάλωσε χωρίς την παρουσία πατέρα. Παρά τις δυσκολίες, κατάφερε να ακολουθήσει το όνειρό του και να φτάσει μέχρι το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, κατακτώντας τίτλους με τους «ερυθρόλευκους» και συμμετέχοντας ακόμη και στο Champions League.



Ο Ροντινέι δημοσίευσε βίντεο από τη συνάντηση στα social media, εκφράζοντας τη χαρά και τη συγκίνησή του για το βλέμμα του μικρού φιλάθλου. Δήλωσε ότι εύχεται σε όλα τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να κυνηγήσουν τα όνειρά τους και υποσχέθηκε να δωρίσει φανέλα στον μικρό αν δει το μήνυμά του. Με αυτή την κίνηση, ο Βραζιλιάνος επιβεβαίωσε πως για εκείνον το ποδόσφαιρο είναι κάτι περισσότερο από παιχνίδι, είναι συναισθήματα, όνειρα και στιγμές που μένουν αξέχαστες.

Τα λόγια του Ροντινέι:

«Σήμερα το πρωί ερχόμουν στην προπόνηση. Είδα αυτόν τον πατέρα να πηγαίνει τον γιο του στην προπόνηση, κυνηγώντας τα όνειρά του. Μια ταινία άρχισε να παίζει στο μυαλό μου από τότε που ήμουν παιδί και ξεκίνησα να αναζητώ τα όνειρά μου. Δυστυχώς δεν είχα πατέρα δίπλα μου, αλλά αυτό δεν ήταν δικαιολογία για να τα παρατήσω. Ένιωσα τη συγκίνηση στο πρόσωπο αυτού του αγοριού όταν άνοιξα το παράθυρο του αυτοκινήτου και του μίλησα με τον ίδιο τρόπο που ένιωθα όταν ήμουν παιδί και ήθελα να έχω την ευκαιρία να βρεθώ κοντά σε έναν παίκτη.



Σταμάτησα για να βγάλω μια φωτογραφία μαζί του. Είδα τα δάκρυα στα μάτια του και του πατέρα του και ένιωσα πολύ χαρούμενος που ήμουν κάποιος που μπορεί να φέρει λίγη χαρά σε αυτά τα παιδιά, παρόλο που είμαι μακριά από τη χώρα μου, η Ελλάδα έχει γίνει το σπίτι μου, μια χώρα που αγαπώ και σέβομαι απόλυτα. Βαθιά μέσα μου, η σκέψη που παίρνω από όλα αυτά είναι ότι δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, περιλαμβάνει όνειρα, στιγμές ευτυχίας και αυτό που εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου είναι αυτά τα παιδιά να διασκεδάζουν και να έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.



Δεν είχα φανέλα στο αυτοκίνητο για να δώσω σε αυτό το αγόρι, αλλά αν δει αυτό το μήνυμα θα του δώσω μία! Είθε ο Θεός να ευλογεί τα παιδιά και να κάνουμε περισσότερο καλό κάθε μέρα».