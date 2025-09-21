Πως θα παρουσιαστεί ο «νέος» Παναθηναϊκός του Κόντη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Μόλις τρεις προπονήσεις πρόλαβε να κάνει ο Χρήστος Κόντης και το τιμ του ως το αποψινό (Κυριακή 21/9, 21:00, CosmoteSports 1HD) μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που του «φρενάρει» τη διάθεσή του και την πίστη του πως ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να κάνει αυτό που πρέπει στο γήπεδο, απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλό του.

Ο 50χρονος τεχνικός ξέρει πώς να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους καταστάσεις πίεσης, γνωρίζει άριστα την ψυχολογία, την ψυχοσύνθεση και τις ιδιαιτερότητες των «πράσινων» αποδυτηρίων κι έχει τον τρόπο να προσεγγίζει με τον κατάλληλο τρόπο τους ποδοσφαιριστές για να τους δώσει τα κίνητρα που χρειάζεται να έχουν.

Σ’ αυτά τα δύο σκέλη έριξε κι ο ίδιος το βάρος μαζί με τους συνεργάτες του απ’ το απόγευμα της Πέμπτης (18/9): Στο ψυχολογικό boost που χρειάζεται μία ομάδα η οποία έχει χάσει την αυτοπεποίθησή της έχοντας μπει σε ένα πολύ δύσκολο αγωνιστικό «φεγγάρι» και σε μικρές διορθωτικές κινήσεις που έχουν να κάνουν με το κομμάτι της τακτικής προσέγγισης και της βελτίωσης των αδυναμιών που έβγαλε ο Παναθηναϊκός στα προηγούμενα παιχνίδια του.

Μέσα σε 2-3 μέρες άλλωστε, είναι απολύτως φυσιολογικό να μην μπορεί -όχι μόνο ο Κόντης, αλλά ο οποιοσδήποτε τεχνικός- να αλλάξει πλήρως το αγωνιστικό προφίλ της ομάδας, όμως ακριβώς επειδή το ποιοτικό επίπεδο όλου του ρόστερ είναι υψηλό, είναι πολύ πιο εύκολο και για τον ίδιο να περάσει τις μικρές, αλλά σημαντικές αλλαγές που θέλει στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας.

«Διαβάζοντας» και τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού επί ημερών Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο Κόντης σκοπεύει να παρατάξει μία ομάδα πολύ πιο κοντά σε «φιλοσοφία Γιοβάνοβιτς», που αποτελεί άλλωστε και για τον ίδιο την προπονητική «βάση» του, έχοντας εργαστεί για χρόνια δίπλα στον πρώην τεχνικό του «τριφυλλιού» και σημερινό ομοσπονδιακό προπονητή της Ελλάδας. Μαζί βεβαίως με τις δικές του προπονητικές σκέψεις και «πινελιές».

Τα «ματσαρίσματα» στη μεσαία γραμμή

Η βασική διαφοροποίηση θα έχει να κάνει με τον άξονα της μεσαίας γραμμής, όπου ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με πιο «σφιχτή» λογική, θέλοντας να έχει μεγαλύτερο έλεγχο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, σ’ ένα κομμάτι του γηπέδου όπου ο Ολυμπιακός έχει μεγάλη δύναμη.

Ο Κόντης θα προσπαθήσει να περιορίσει το κάθετο παιχνίδι των Πειραιωτών, με τον Άνταμ Τσέριν δίπλα στον Πέδρο Τσιριβέγια και «ματσαρίσματα» στη μεσαία γραμμή, που δεν θα αφήνουν πολύ μεγάλους χώρους στον Ολυμπιακό για να παίξει κάθετα ή να δημιουργήσει απ’ τον άξονα.

Από εκεί και πέρα, είναι δεδομένο πως θα επιχειρήσει να «χτυπήσει» τον «αιώνιο» αντίπαλο στις δικές του αδυναμίες και δη στα άκρα της άμυνάς του, όπου τα ανεβάσματα των μπακ του Ολυμπιακού, δημιουργούν κενά και χώρους, προκειμένου να επιτεθεί ο Παναθηναϊκός στο transition όταν θα ανακτά την μπάλα.

Για το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι μεγάλο «πλήγμα» για το «τριφύλλι» η απουσία του τραυματία Φακούντο Πελίστρι και σε κάθε περίπτωση τα δίδυμα των Καλάμπρια-Τετέ από τα δεξιά και Κυριακόπουλου-Τζούριτσιτς απ’ τα αριστερά και οι συνεργασίες τους στις πτέρυγες, θα είναι καθοριστικές στο επιθετικό πλάνο του Παναθηναϊκού, που θα επενδύσει πάνω στη διάθεση του Ολυμπιακού για να επιτεθεί.

Από εκεί και πέρα, φαβορί για τη θέση της επίθεσης είναι ο Σίριλ Ντέσερς, καθώς έχει το εκτόπισμα, τη δύναμη, αλλά και την κίνηση στο χώρο για να τον «νιώσει» η άμυνα του Ολυμπιακού και να μένουν πιο πίσω οι στόπερ του χωρίς να παίρνουν μέτρα στο γήπεδο, ανεβάζοντας όλη την ομάδα.

Οι άλλες θέσεις της «πράσινης» ενδεκάδας

Στο κέντρο της άμυνας μπροστά απ' τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, επιστρέφει ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, με τον Αχμέντ Τουμπά να είναι το φαβορί για να πάρει ξανά θέση δίπλα στον Αμερικανό στόπερ. Υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να «παίξει» και το σενάριο με τον Ίνγκι Ίνγκασον, όμως ο Τουμπά έχει σε κάθε περίπτωση τον πρώτο λόγο. Στη δε θέση μπροστά απ' τους Τσιριβέγια και Τσέριν, όπως όλα δείχνουν επιστρέφει ο Τάσος Μπακασέτας, με τον Βισέντε Ταμπόρδα -που πήρε τα πρώτα αγωνιστικά λεπτά του στον αγώνα με την Athens Kallithea- να είναι stand by κι έτοιμος να έρθει ως μία έξτρα επιλογή απ' τον πάγκο.

Την 23μελή αποστολή του Παναθηναϊκού για το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό συγκροτούν ο Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Ντέσερς και Κυριακόπουλος, ενώ εκτός έμειναν πλην του τραυματία Πελίστρι, οι Πάντοβιτς και Μπρέγκου.

Κι όλα είναι πλέον έτοιμα για ένα ντέρμπι πολύ «ειδικών συνθηκών» -ειδικά απ' την πλευρά του Παναθηναϊκού- όπου είναι ξεκάθαρο πως θα καθοριστούν πολλά πράγματα μέσα απ’ την οξυδέρκεια, το πλάνο και την παρεμβατικότητα των πάγκων. Τόσο στην προετοιμασία του ματς, όσο και σε ροή αγώνα. Κι ο Χρήστος Κόντης δείχνει να είναι απόλυτα έτοιμος για ένα πολύ ξεχωριστό crash test...