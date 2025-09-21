Οι σκέψεις του Μεντιλίμπαρ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και ο Καμπελά

Μπορεί ο Ολυμπιακός να μην έχει στην Ευρώπη τον Ρεμί Καμπελά, ωστόσο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τον υπολογίζει για τις αναμετρήσεις της Ελλάδας και μάλιστα αρκετά. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει κερδίσει το τελευταίο διάστημα τον Βάσκο τεχνικό με τη δουλειά που κάνει στις προπονήσεις, αλλά και ουσιαστικά στο ένα ματς που τον έχει χρησιμοποιήσει.



Μέχρι στιγμής ο έμπειρος εξτρέμ έχει παίξει ως αλλαγή στον Βόλο, είχε μπει στα τελευταία λεπτά και συγκεκριμένα στο 89' αντί του Τσικίνιο, χωρίς φυσικά να προλάβει να δείξει πολλά. Εκεί όμως που έμεινε ικανοποιημένος ο Μεντιλίμπαρ, ήταν από την προσπάθεια και τη δουλειά του Γάλλου κόντρα στον Πανσερραϊκό.



Του έδωσε φανέλα βασικού και έπαιξε για 68 λεπτά, όποτε και τον έκανε αλλαγή για να βάλει μέσα τον Ποντένσε. Σε αυτό το χρονικό διάστημα ο Καμπελά έκανε τη διαφορά μέσα στο γήπεδο, ταλαιπώρησε την αντίπαλη άμυνα και βοήθησε για να πάρει ο Ολυμπιακός την άνετη νίκη. Απείλησε, λίγο έλειψε να σκοράρει, ενώ έβγαλε την ασίστ στο 2-0 των Πειραιωτών με σκόρερ τον Ορτέγκα.

Πιθανότητες να είναι βασικός ο Καμπελά κόντρα στον Παναθηναϊκό

Τώρα κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει στη διάθεσή του ούτε τον Μαρτίνς, αλλά ούτε και τον Ροντινέι που τον υπολογίζει και για εξτρέμ. Οπότε ο Καμπελά συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να μπει ως βασικός στο ντέρμπι «αιωνίων», από τη στιγμή που ο Βάσκος τεχνικός έχει αρχίσει να τον εμπιστεύεται. Η αλήθεια είναι πως και οι παίκτες από την πλευρά τους αυτά τα ματς περιμένουν για να μπουν και να δείξουν πράγματα.



Από τη στιγμή που δεν είναι στη λίστα του Champions League, ο Καμπελά θέλει να παίρνει χρόνο στα δυνατά ματς του ελληνικού πρωταθλήματος και να ζει με ένταση αυτά τα παιχνίδια. Είναι άλλωστε και ποδοσφαιριστής που του αρέσει το να κάνει τα... δικά του μέσα στο γήπεδο για να ταλαιπωρεί τους αντίπαλους αμυντικούς. Μένει να δούμε αν θα πάρει τη νέα ευκαιρία στη Λεωφόρο…