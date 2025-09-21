Η ώρα και το κανάλι του ντέρμπι των δυο «αιωνίων» και η αθλητική δράση στα μεγάλα πρωταθλήματα

Η 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League ολοκληρώνεται την Κυριακή (21/9), με τρεις αναμετρήσεις.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΛ στο AEL FC Arena, στις 17:30, με μετάδοση από το Cosmote Sport 1 HD, μισή ώρα αργότερα ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον ΟΦΗ, σε μια αναμέτρηση που θα δείτε ζωντανά από Novasports Prime.

Στις 21:00 έρχεται το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής όπου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1 HD.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Super League για την Κυριακή (21/9)

AEL - AEK (17:30, Cosmote Sport 1 HD)

Λεβαδειακός - ΟΦΗ (18:00, Novasports Prime )

) Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (21:00 Cosmote Sport 1 HD)

Η δράση στα μεγάλα πρωταθλήματα

Οι αναμετρήσεις συνεχίζονται στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης και την Κυριακή (21/09), με τέσσερις αναμετρήσεις να ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Η Λάτσιο θα αντιμετωπίσει τη Ρόμα στις 13:30 στο Ολίμπικο, μία αναμέτρηση που έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε ζωντανά από το Cosmote Sport 3. Στις 18:30, η Άρσεναλ θα υποδεχτεί τη Μάντσεστερ Σίτι στο Έμιρειτς, με το παιχνίδι να μεταδίδεται ζωντανά από το Novasports Premier League.

Στις 21:45 η Ίντερ θα υποδεχτεί στο Μεάτσα τη Σασουόλο, ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport2. Η Μπαρτσελόνα θα υποδεχτεί στο Μόνζουικ στη Χετάφε, με ζωντανή μετάδοση από το Novasports 1.

Το μπασκετικό «μενού» της ημέρας

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων των ομάδων έχει ξεκινήσει. Ο Ολυμπιακός δίνει στην Κρήτη ένα ακόμη δυνατό φιλικό, με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο του «Crete International Basketball Tournament».

Μετά τη νίκη της κόντρα στην Αρμάνι,η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να κάνει το δύο στα δύο. Ο προπονητής των πρωταθλητών Ελλάδας έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει πρόσωπα και σχήματα εν όψει και της πρεμιέρας της EuroLeague στις 30 Σεπτεμβρίου.



Το ματς του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα ξεκινάει στις 20:30 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 4. Στις 18:00 η Φενέρμπαχτσε θα παίξει με την Αρμάνι Μιλάνο στο πλαίσιο του ίδιου τουρνουά. Η μετάδοση του αγώνα θα γίνει από το Cosmote Sport 4.

Στο Σίδνεϊ βρίσκεται εδώ και λίγες μέρες ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα αγωνιστεί με την Adelaide 36ers στο πλαίσιο του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που γίνεται για πρώτη φορά στην Αυστραλία.



Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 1. Νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 9:30 το πρωί η Παρτίζαν θα αναμετρηθεί με τους Σίδνεϊ Κινγκς στο πλαίσιο του τουρνουά. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ Sports 1.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.