Live το ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους απόψε (21/9, 21:00) στην Λεωφόρο για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν το πολυπόθητο «διπλό» που θα τους διατηρήσει σε τροχιά πρωτιάς, ενώ οι «πράσινοι» με τον Κόντη στο τιμόνι θα προσπαθήσουν να κάνουν ένα νέο, ελπιδοφόρο ξεκίνημα, απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο.

Οι εντεκάδες του ντέρμπι

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Τετέ, Τζούριτσιτς, Ντέσερς.

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Μουζακίτης, Στρεφέτσα, Καμπελά, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί.

Παρακολουθήστε μέσω του Athletiko.gr την εξέλιξη της αναμέτρησης.