Η φάση που ζήτησε πέναλτι ο Ολυμπιακός στη Λεωφόρο και δεν είδε ο ρέφερι

Το ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Super League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό διεξάγεται χωρίς σκορ στο πρώτο μέρος, όμως η ένταση δεν λείπει. Η πιο συζητημένη στιγμή μέχρι στιγμής προήλθε από ενέργεια του Ρεμί Καμπελά, όταν ο Γάλλος μέσος των «ερυθρόλευκων» μπήκε δυναμικά στην περιοχή των «πρασίνων» επιχειρώντας να περάσει ανάμεσα από Τετέ και Καλάμπρια. Ο Καμπελά κατέληξε στο έδαφος, σηκώνοντας αμέσως τα χέρια του για να διαμαρτυρηθεί, ενώ και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αντέδρασε έντονα από τον πάγκο, ζητώντας πέναλτι.



Ωστόσο, ο Γερμανός διαιτητής Ντένις Αϊτεκίν δεν είδε παράβαση και όχι μόνο άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί, αλλά τιμώρησε με κίτρινη κάρτα τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού για θέατρο. Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις στις τάξεις των φιλοξενούμενων, με τους παίκτες να προσπαθούν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους σε ένα κατά τα άλλα ισορροπημένο παιχνίδι. Το επεισόδιο αυτό δίνει ήδη χαρακτήρα «φωτιάς» στο μεγάλο ντέρμπι, το οποίο παραμένει χωρίς τέρματα αλλά με έντονο πάθος και διαμαρτυρίες και από τις δύο πλευρές.