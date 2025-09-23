Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Αποκαλύφθηκε ο λόγος που προκάλεσε την ένταση Τζαβέλλα και Καραπαπά

Ευτυχώς που υπήρχαν οι «πυροσβέστες» ανάμεσα σε Κώστα Καραπαπά και Γιώργο Τζαβέλλα το βράδυ της Κυριακής στη Λεωφόρο και δεν πήρε έκταση το μεταξύ τους επεισόδιο πριν από την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στο ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός. Εκεί που όπως φάνηκε από την τηλεοπτική κάμερα και είδαν όλοι όσοι βρίσκονταν στο γήπεδο, οι δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια και λίγο έλειψε να ξεφύγει η κατάσταση.

Άνθρωποι που βρέθηκαν ανάμεσά τους, αλλά και ποδοσφαιριστές έσπευσαν να δώσουν ένα «τέλος» στο επεισόδιο, το οποίο δεν είχε συνέχεια μετά το τέλος του αγώνα. Όχι πως θα έφευγαν... αγκαλιασμένοι οι δυο τους, αλλά σε άλλες περιπτώσεις έχουμε δει να δίνεται συνέχεια σε τέτοιου είδους περιστατικά. Στο «Απόστολος Νικολαΐδης» μετά το τέλος της συνάντησης κύλησαν όλα ομαλά, ενώ είδαμε και σκηνές μεταξύ ποδοσφαιριστών που ήταν σε εξαιρετικό κλίμα στο φινάλε.

Τι ήταν αυτό που είπε όμως ο Γιώργος Τζαβέλλας στον διαιτητή, Αϊτεκίν πριν ξεκινήσει όλο το περιστατικό; Και τι του έδειχνε ο Κώστας Καραπαπάς στο κινητό του; Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού είχε στο κινητό του μια φωτογραφία από τη φάση του Καμπελά, στην οποία ο Ολυμπιακός ζητούσε πέναλτι που δεν καταλογίστηκε. Τη στιγμή που ο Καραπαπάς με τον Αϊτεκίν περπατούσαν, πέρασε δίπλα στον διαιτητή ο Τζαβέλλας.

Ο γενικός αρχηγός του Παναθηναϊκού ακούμπησε στην πλάτη τον διαιτητή και του είπε «κάνετε πολύ καλή διαιτησία, είστε πολύ καλό team». Αμέσως μετά ξεκίνησε ο διάλογος μεταξύ Καραπαπά και Τζαβέλλα που κατέληξε στις σκηνές που έδειξε και η τηλεόραση, με τους παρευρισκόμενους να προσπαθούν και εν τέλει να καταφέρνουν να τους χωρίσουν και τον διαιτητή της συνάντησης να απομακρύνεται αλλά να μην κρύβει την απορία του για το τι μπορεί να ειπώθηκε μεταξύ των δύο ανθρώπων Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.