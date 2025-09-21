Σπορ Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Super League 1

Καραπαπάς για τη φάση του Καμπελά: «Νέοι κανονισμοί από σήμερα...»

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, έκανε αναρτήσεις για τη φάση του Ρεμί Καμπελά στο ντέρμπι της Λεωφόρου.

EUROKINISSI
EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Στη μία ανάρτησή του στο Instagram ο Κώστας Καραπαπάς γράφει πως «νέοι κανονισμοί από σήμερα. Κανονικό γκολ το σταματάνε γιατί λέει ήταν ένα μέτρο πιο πίσω η εκτέλεση. Κοιμήθηκε ο μπακ, πήρε τη μπάλα ο Καμπελά και ο διαιτητής ανακάλυψε νέους κανονισμούς». Στη 2η ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού ανέφερε: «Νέοι κανονισμοί και στο τι είναι πέναλτι και τι είναι φάουλ και τι είναι κάρτες».

instagram
instagram

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Super League 1

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader