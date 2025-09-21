Καραπαπάς για τη φάση του Καμπελά: «Νέοι κανονισμοί από σήμερα...»

Στη μία ανάρτησή του στο Instagram ο Κώστας Καραπαπάς γράφει πως «νέοι κανονισμοί από σήμερα. Κανονικό γκολ το σταματάνε γιατί λέει ήταν ένα μέτρο πιο πίσω η εκτέλεση. Κοιμήθηκε ο μπακ, πήρε τη μπάλα ο Καμπελά και ο διαιτητής ανακάλυψε νέους κανονισμούς». Στη 2η ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού ανέφερε: «Νέοι κανονισμοί και στο τι είναι πέναλτι και τι είναι φάουλ και τι είναι κάρτες».

