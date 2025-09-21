Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1: Ο Ελ Καμπί στο 90+2' απέδωσε δικαιοσύνη στο ντέρμπι της Λεωφόρου

Το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή. Ο Παναθηναϊκός «κράταγε» τους τρεις βαθμούς με το γκολ του Ντέσερς(48') μέχρι τις καθυστερήσεις, ο Ολυμπιακός βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο 92' χάρη στον Ελ Καμπί και πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας στο «Α. Νικολαΐδης» για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι Πειραιώτες έχουν έντονα παράπονα από τον διαιτητή της αναμέτρησης, καθώς στο 35' ο Καμπελά μπήκε δυναμικά στην περιοχή των «πρασίνων» επιχειρώντας να περάσει ανάμεσα από Τετέ και Καλάμπρια. Ο Γάλλος κατέληξε στο έδαφος, σηκώνοντας αμέσως τα χέρια του για να διαμαρτυρηθεί, ενώ και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αντέδρασε έντονα από τον πάγκο, ζητώντας πέναλτι.

Ωστόσο, ο Γερμανός διαιτητής Ντένις Αϊτεκίν δεν είδε παράβαση και όχι μόνο άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί, αλλά τιμώρησε με κίτρινη κάρτα τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού για θέατρο.

Το ματς

Τα πρώτα 20' λεπτά της αναμέτρησης μπορεί να μην είχαν κάποια μεγάλη ευκαιρία -με εξαίρεση το γύρισμα του Τζούρισιτς και την καίρια επέμβαση του Τζολάκη- είχαν όμως δυνατές μονομαχίες, ένταση και τακτική προσήλωση από τις δύο ομάδες. Οι «πράσινοι» είχαν μια μικρή υπεροχή στο πρώτο δεκάλεπτο, οι «ερυθρόλευκοι» ισορρόπησαν μετά το τέταρτο και προσπάθησαν να ψάξουν κάποιο κενό στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού.

Ο Ολυμπιακός ζήτησε πέναλτι στο 35' για ανατροπή του Καμπελά από τους Καλάμπρια-Τετέ, με τον διαιτητή της αναμέτρησης να θεωρεί πως ο Γάλλος έκανε θέατρο και να τον χρεώνει με κίτρινη κάρτα.

Ο Ρεμί Καμπελά στην φάση που ζητά πέναλτι ο Ολυμπιακός/Eurokinissi

Στο 36ο λεπτό λίγο έλειψε ο Ντραγκόφσκι να γίνει... μοιραίος για την ομάδα του, καθώς προσπάθησε μέσα στην περιοχή του να ντριπλάρει τον Ελ Καμπί, μπλέχτηκε και παραχώρησε κόρνερ για να αποφύγει τα χειρότερα.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε ιδανικά για τον Παναθηναϊκό. Ο Ρέτσος έκανε λάθος μεταβίβαση στον χώρο του άξονα, ο Τετέ συνεργάστηκε με τον Μπακασέτα, αυτός έβγαλε σε θέση βολής τον Ντέσερς που στο 48' άνοιξε λογαριασμό και στην Stoiximan Super League. Από ένα ακόμα αβίαστο λάθος ο Ολυμπιακός έφτασε κοντά στην ισοφάριση. Ο Πάλμερ-Μπράουν έκανε μια ριψοκίνδυνη πάσα, ο Ποντένσε έκλεψε την μπάλα και έπαιξε κάθετα στον Ελ Καμπί, που δεν κατάφερε να σημαδέψει εστία με το σκάψιμο που επιχείρησε.

Ο Ντέσερς πανηγυρίζει με την φανέλα του Παναθηναϊκού/Eurokinissi

Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν την πίεση μετά το γκολ που δέχτηκαν και στο 61' πάλι με πρωταγωνιστή τον Ελ Καμπί έψαξαν την ισοφάριση, με τον Ντραγκόφσκι να πραγματοποιεί μια σπουδαία επέμβαση. Οι παίκτες του Κόντη διαχειρίστηκαν την αρχική πίεση του Ολυμπιακού και στο 81' παραλίγο να διπλασιάσουν τα τέρματα τους από την έξυπνη απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σάντσες.

Η... λύτρωση για τον Ολυμπιακό ήρθε στο 90'+2', με τον Ελ Καμπί να βγαίνει τετ α τετ χάρη στην ασίστ του Ταρέμι και την επιμονή του Ποντένσε, διαμορφώνοντας έτσι το τελικό 1-1 στο ντέρμπι. Δευτερόλεπτα πριν, ο Τουμπά «έσωσε» σίγουρο γκολ του Μαροκινού, έπειτα από το γύρισμα του Τσικίνιο.

Ο Ελ Καμπί σκοράρει το γκολ της ισοφάρισης στο ντέρμπι «αιωνίων»/Eurokinissi

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Κόντης): Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια (70’ Κώτσιρας), Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος (84’ Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια, Τσέριν (70’ Σιώπης), Τετέ, Μπακασέτας (75’ Ρενάτο Σάντσες), Τζούριτσιτς, Ντέσερς (75’ Σφιντέρσκι).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγα, Σιπιόνι (68’ Γιαζίτζι), Μουζακίτης (80’ Έσε), Καμπελά (80’ Ταρέμι), Νασιμέντο Στρεφέτσα (68’ Τσικίνιο), Ελ Κααμπί.

Τα highlights της αναμέτρησης