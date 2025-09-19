Champions League: Σε ποια έδρα θα υποδεχθεί η Μπαρτσελόνα τον Ολυμπιακό

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε ότι ο αγώνας της με την Παρί Σεν Ζερμέν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, την 1η Οκτωβρίου, θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο «Lluís Companys» του Μοντζουίκ. Οι Καταλανοί προέρχονται από σπουδαία νίκη εκτός έδρας επί της Νιούκαστλ και συνεχίζουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις μακριά από το ανακαινισμένο Spotify Camp Nou, καθώς δεν έχει εκδοθεί ακόμη η απαιτούμενη άδεια για την επιστροφή τους.



Ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι και το ματς πρωταθλήματος με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ στις 28 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί στο ίδιο στάδιο. Σύμφωνα με τον κανονισμό της UEFA, που δεν επιτρέπει τη χρήση περισσότερων της μίας έδρας την ίδια σεζόν για την ίδια ομάδα, όλα δείχνουν πως και η τρίτη αγωνιστική των ομίλων με τον Ολυμπιακό θα γίνει στο «Lluís Companys».

Η διοίκηση της Μπαρτσελόνα ευχαρίστησε τους φιλάθλους για την υποστήριξη και τόνισε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες να επιστρέψουν στο Spotify Camp Nou το συντομότερο δυνατόν, ολοκληρώνοντας μια περίοδο μεταβατικών αλλαγών.