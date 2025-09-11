Μπαρτσελόνα: Ένταση στην προπόνηση των «Μπλαουγκράνα» ανάμεσα σε Γκάβι και Φερμίν

Η προετοιμασία της Μπαρτσελόνα για τη νέα σεζόν δεν... κύλησε τελείως ομαλά, καθώς δύο από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα της, ο Γκάβι και ο Φερμίν Λόπεθ, βρέθηκαν στο επίκεντρο μικρών επεισοδίων που προκάλεσαν στιγμιαία ανησυχία.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στην ασιατική περιοδεία των «Μπλαουγκράνα», όταν σε μια διεκδίκηση κατά τη διάρκεια της προπόνησης ο Γκάβι χτύπησε τον Φερμίν, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χρειαστεί ιατρική φροντίδα. Αν και το συμβάν προκάλεσε στιγμές εκνευρισμού, δεν είχε συνέχεια.

Λίγες ημέρες αργότερα όμως, στη Βαρκελώνη, οι δύο νεαροί χαφ αντάλλαξαν βαριές κουβέντες στη προπόνηση, αναγκάζοντας συμπαίκτες τους και τον Χάνσι Φλικ να παρέμβουν για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Ο Γερμανός τεχνικός ξεκαθάρισε στους δύο ποδοσφαιριστές πως η ομάδα χρειάζεται πειθαρχία και ενότητα, στέλνοντας σαφές μήνυμα.

Παρά την έκταση που πήρε το θέμα στον Τύπο, η υπόθεση φαίνεται να έχει λήξει. Ο Φερμίν, μιλώντας στη Mundo Deportivo, τόνισε ότι με τον Γκάβι είναι φίλοι από παιδιά και πως η σχέση τους είναι «σαν αδερφική». «Αρέσει στον κόσμο να κάνει εικασίες, αλλά εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι μας δένει», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η πραγματικότητα είναι πως οι δύο παίκτες έχουν κοινές ρίζες από τη Μασία και μοιράζονται το ίδιο πάθος για τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι εντάσεις ήταν μόνο στιγμιαίες.