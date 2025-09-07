Το νέο «σπίτι» της Μπαρτσελόνα περιμένει τον Ολυμπιακό για τα ευρωπαϊκά εγκαίνια

Η μεγάλη επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο θρυλικό της γήπεδο έχει πάρει περισσότερη παράταση απ’ ό,τι αρχικά είχε υπολογιστεί. Το σχέδιο προέβλεπε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο, ωστόσο οι καθυστερήσεις στις εργασίες και οι εκκρεμότητες με τις άδειες δεν επέτρεψαν την έγκαιρη είσοδο των «μπλαουγκράνα» στο νέο «Spotify Camp Nou». Έτσι, το πρώτο ματς στη La Liga αναμένεται να δοθεί στο «Γιόχαν Κρόιφ» με τη Βαλένθια και η ολική επαναφορά στην κεντρική σκηνή να μετατεθεί για το παιχνίδι με τη Χετάφε στις 21 Σεπτεμβρίου.



Όμως, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα πράγματα είναι πιο αυστηρά. Η UEFA δεν δέχεται τη διεξαγωγή αγώνων σε γήπεδο που δεν έχει ολοκληρωθεί στο 100%, γι’ αυτό και το ματς της Μπαρτσελόνα με την Παρί Σεν Ζερμέν για τη League Phase του Champions League θα διεξαχθεί στο «Μονζουίκ».

🏟️ Spotify Camp Nou now. pic.twitter.com/s2vPBd4dCL — Barça Universal (@BarcaUniversal) September 3, 2025





Όλα δείχνουν ότι τα ευρωπαϊκά εγκαίνια του ανακαινισμένου «Καμπ Νόου» θα γίνουν τελικά στις 21 Οκτωβρίου, στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Ένα παιχνίδι που, πέρα από τη δυσκολία που φέρνει η ποιότητα της Μπάρτσα, θα έχει για τους «ερυθρόλευκους» και τη μοναδική πρόκληση της ατμόσφαιρας, η επιστροφή του «σεντονιού» στη φυσική έδρα των Καταλανών μετά από δύο χρόνια.



