Ελ Καμπί: «Πυροβόλησε» ξανά με το Μαρόκο και προκρίθηκε στο Μουντιάλ

Το Μαρόκο αντιμετώπιζε τον Νίγηρα, σε ένα παιχνίδι που είχε ιδιαίτερη σημασία, όχι μόνο γιατί επρόκειτο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά κυρίως γιατί ήταν η πρώτη αναμέτρηση, στο νέο γήπεδο της ομάδας, το «Prince Moulay Abdellah Stadium».



Με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να βρίσκει δίχτυα, οι ημι-φιναλίστ του Μουντιάλ 2022, επικράτησαν με 5-0 του Νίγηρα και εξασφάλισαν την πρόκριση τους στη διοργάνωση του 2026. Το Μαρόκο μάλιστα, έγινε η πρώτη αφρικανική ομάδα που εξασφάλισε μαθηματικά την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο.



Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, πέτυχε το τρίτο γκολ της ομάδας του στο 51', με πλασέ από το ύψος της μικρής περιοχής. Με τη νίκη αυτή το Μαρόκο έδωσε συνέχεια στο απόλυτο των νικών του στα προκριματικά, έχοντας έξι, σε ισάριθμα παιχνίδια και δώσει το παρόν στη μεγαλύτερη διοργάνωση.