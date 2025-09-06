Σοκ με Ενρίκε: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν

Η Παρί Σεν Ζερμέν συνεχίζει από εκεί που το άφησε πέρσι. Οι πρωταθλητές Ευρώπης αφότου κατέκτησαν το Super Cup με μια τρομερή ανατροπή επί της Τότεναμ στο τελευταίο δεκάλεπτο, έχουν κάνει το 3/3 στους αγώνες πρωταθλήματος και βρίσκονται στην πρώτη θέση της Ligue 1.

«Αρχιτέκτονας» αυτής της ομάδας δεν είναι άλλος από τον Λουίς Ενρίκε. Ο άλλοτε τεχνικός της Μπαρτσελόνα έχει δημιουργήσει μια... καλοδουλεμένη μηχανή από την ημέρα που έφτασε στο Παρίσι, με αποτέλεσμα να «ανέβει» την κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Ο ίδιος βέβαια, αυτή την διακοπή στάθηκε εξαιρετικά... άτυχος! Ο Καταλανός κόουτς είχε ένα ατύχημα με το ποδήλατο του και θα χρειαστεί να περάσει αρκετό χρόνο στο νοσοκομείο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Αναλυτικότερα, οι 13 φορές πρωταθλητές Γαλλίας εξέδωσαν ανακοίνωση για το περιστατικό, τονίζοντας πως ο 55χρονος υπέστη κάταγμα στην κλείδα του και θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Μετά από ένα ατύχημα με ποδήλατο την Παρασκευή, ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε, δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για κάταγμα κλείδας. Ο Σύλλογος εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του και του εύχεται ταχεία ανάρρωση. Περαιτέρω ενημερώσεις θα κοινοποιηθούν εν ευθέτω χρόνω».

Ο Ισπανός βρίσκεται στο Παρίσι από το 2023, μετά την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της χώρας του, με την Παρί έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα, δύο κύπελλα, ένα Champions League, ένα Super Cup Ευρώπης, ενώ κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τελικό του πρώτου Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων όπου ηττήθηκε με 3-0 από την Τσέλσι.