Πως φτιάχτηκε ο «μύθος» του Μέσι: Οι αυστηροί κανόνες και το καλά κρυμμένο μυστικό

Ο Λιονέλ Μέσι είχε μια πολύ ξεχωριστή βραδιά στο στάδιο «Μονουμεντάλ», καθώς έδωσε μια ξεχωριστή παράσταση στον τελευταίο επίσημο αγώνα του στη χώρα του, στη νίκη με 3-0 της εθνικής ομάδας της Αργεντινής επί της Βενεζουέλας, για την 17η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο Αργεντινός αστέρας κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης πριν τον αγώνα, λύγισε και δάκρυσε, ενώ στην ανάκρουση του εθνικού Ύμνου, πρόσφερε μια ανατριχιαστική στιγμή, έχοντας μαζί του, τους δύο γιους του. Ολα αυτά μετά το γεγονός ότι ο «Pulga» αποκάλυψε πως δε θα ξαναπαίξει μπροστά στο κοινό της Αργεντινής με την «Αλμπισελέστε».

Ο 38χρονος αστέρας έχει κατακτήσει οκτώ Χρυσές Μπάλες, αριθμός ρεκόρ, καθώς και τέσσερα Champions League με την Μπαρτσελόνα και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο με την Αργεντινή. Τα 91 γκολ του το 2012 είναι επίσης τα περισσότερα που έχει πετύχει ποτέ παίκτης σε ένα μόνο ημερολογιακό έτος.

Το βέβαιο είναι ότι ο Μέσι δεν δείχνει κανένα σημάδι ότι θα αποσυρθεί σύντομα από τα γήπεδα. Η καριέρα του τον έχει δει να παίζει δίπλα ή εναντίον των κορυφαίων παικτών του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, συμπεριλαμβανομένων των Αντρές Ινιέστα, Τιερί Ανρί, Κριστιάνο Ρονάλντο, Νεϊμάρ, Γουέιν Ρούνεϊ και πολλών άλλων.

Η ταπεινότητα του Μέσι

Reuters

Παρά τη φήμη του και τις παράλογες ικανότητές του με την μπάλα, ο Μέσι είναι εξαιρετικά ταπεινός και ζει μια ήσυχη, ιδιωτική ζωή ως επί το πλείστον. Εκτός του ότι είναι ένας ταπεινός, οικογενειάρχης, οι θαυμαστές δεν γνωρίζουν πολλά γι' αυτόν.

Ωστόσο, ο Μέσι είχε δώσει μια εικόνα για τον τρόπο ζωής του, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με το «TN30». Ενα σημαντικό στοιχείο ήταν ότι ο Μέσι μίλησε ανοιχτά για το πώς πάντα οργανώνει το τραπέζι πριν πάει για ύπνο. Όσον αφορά το φαγητό, ο αρχηγός της Ίντερ Μαϊάμι έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία στα γλυκά.

Αυτό μπορεί να αποδειχθεί δύσκολο όταν παίζεις στο υψηλότερο επίπεδο, αλλά ο Μέσι μπορεί να το απολαμβάνει πού και πού. Όταν ρωτήθηκε για τα αγαπημένα του φαγητά, ο Μέσι απάντησε: «Είμαι πολύ απλός όσον αφορά τα γεύματα: asado, milanesa, ζυμαρικά, σοκολάτα, dulce de leche, παγωτό... Μου αρέσουν όλα τα γλυκά, τα λατρεύω. Προσπαθώ να τρώω λίγο, αλλά πού και πού μου αρέσουν».

Είναι γνωστό ότι απολαμβάνει το «Mate», το παραδοσιακό νοτιοαμερικανικό ποτό που πίνουν πολλοί ποδοσφαιριστές πριν και μετά τους αγώνες. Αλλά έκανε μια αλλαγή στον τρόπο που καταναλώνει το ρόφημα, καθώς τώρα το έχει με πικρή γεύση σε αντίθεση με μια πιο γλυκιά εκδοχή. Ο Μέσι σχολίασε: «Συνήθιζα να πίνω γλυκό mate, αλλά μετά συνήθισα το πικρό mate και τώρα πίνω αυτό».

Ο Μέσι έχει περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του φορώντας ποδοσφαιρικά παπούτσια, αλλά δεν του αρέσει να φοράει και τόσο πολύ, ειδικά μέσα και γύρω από το σπίτι. Μία από τις μεγαλύτερες ιδιορρυθμίες του είναι ότι βγάζει τα παπούτσια του και περπατάει ξυπόλητος μόλις φτάσει στο σπίτι του.

«Πρόκειται για το να γυρίζω σπίτι και να βγάζω τα παπούτσια μου αμέσως, είτε στο σπίτι μου είτε σε κάποιον που εμπιστεύομαι», εξήγησε χαρακτηριστικά. Ερωτηθείς για τυχόν άλλες τάσεις, ο θρύλος της Μπαρτσελόνα πρόσθεσε: «Δεν ξέρω. Έχω χειρότερες, αλλά προτιμώ να τις διατηρήσω».

Οικογένεια: Το μυστικό της ευτυχίας

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Λιονέλ Μέσι δεν έγινε απλώς ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, αλλά και ένας από τους πλουσιότερους και πιο επιτυχημένους. Η ιστορία του είναι αξιοσημείωτη, ξεκινώντας από την οικογένειά του.

Ο 38χρονος αστέρας γεννήθηκε σε μια φτωχή οικογένεια στην Αργεντινή. Ο πατέρας του, Χόρχε, ήταν οδηγός φορτηγού και η μητέρα του, Σίλια, ήταν νοικοκυρά. Αλλά παρά το δύσκολο ξεκίνημά τους, η οικογένεια Μέσι επέμεινε και ο Λιονέλ έγινε ένας από τους πιο επιτυχημένους ποδοσφαιριστές στον κόσμο.

Πώς τα κατάφεραν; Εν μέρει, χάρη στη μητέρα του Λιονέλ, Σίλια. Η Σίλια ήταν μια πολύ αποφασιστική γυναίκα και εργάστηκε σκληρά για να προσφέρει στον γιο της την καλύτερη δυνατή ανατροφή. Φρόντισε ώστε ο Λιονέλ να έχει καλή εκπαίδευση και να έχει πρόσβαση στις καλύτερες αθλητικές εγκαταστάσεις.

Ο Λιονέλ Μέσι αποδίδει επίσης στη μητέρα του το ότι τον δίδαξε πώς να εργάζεται σκληρά και πώς να ξεπερνά κάθε εμπόδιο. Η Σίλια ήταν μια σκληρή γυναίκα, αλλά είχε επίσης ισχυρή αίσθηση της οικογένειας. Πάντα έβαζε τον γιο της πάνω απ' όλα και ήταν πολύ προστατευτική απέναντί ​​του.

Η ιστορία της οικογένειας του Λιονέλ Μέσι ξεκινά με τον πατέρα του, Χόρχε Μέσι. Ο Χόρχε ήταν ποδοσφαιριστής πριν γίνει πατέρας και ήταν σαφές από μικρή ηλικία ότι ο γιος του είχε το ίδιο ταλέντο. Ο Χόρχε εργάστηκε σκληρά για να συντηρήσει την οικογένειά του και σύντομα απέκτησε το πρώτο του παιδί, τον Λιονέλ, ενώ ακόμα εργαζόταν.

Καθώς ο Λιονέλ μεγάλωνε, άρχισε να δείχνει σημάδια μεγαλείου. Μέχρι την ηλικία των 11 ετών, έπαιζε για την ομάδα νέων της Μπαρτσελόνα. Μετά από λίγα χρόνια, προήχθη στην πρώτη ομάδα και σύντομα έγινε ένας από τους πιο καλύτερους παίκτες στον κόσμο.